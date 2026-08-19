Chiara Ferragni e la camicia annodata in vita: il look rilassato (tutto da copiare) nella foto con José Hernandez

Chiara Ferragni è tornata a sorridere con Josè Hernandez e nella foto con il fidanzato sfoggia una camicia annodata in vita super chic.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Chiara Ferragni e Josè Hernandez

È ufficiale: Chiara Ferragni è innamorata. Dopo l’addio a Fedez e un capitolo difficile della sua vita, l’imprenditrice digitale ha ritrovato l’amore a Josè Hernandez. Chiara ha raccontato di sentirsi non solo felice, ma anche cambiata profondamente. Un mutamento che si riflette anche nel suo stile che oggi appare più rilassato ed easy. Il simbolo di questa rinascita è uno scatto in cui sfoggia una camicia annodata in vita e sorride accanto al fidanzato Josè Hernandez.

In realtà, come spesso accade nella moda, fare il nodo alla camicia è un trend che appartiene al passato e che è ritornato in primo piano negli ultimi mesi. In realtà si tratta di un gesto di stile che veniva utilizzato tantissimo negli anni Cinquanta, quando aveva come obiettivo quello di esaltare il fisico a clessidra, tornato popolare negli anni Novanta, il nodo alla camicia ora è nuovamente di tendenza.

Un gesto che viene spontaneo, soprattutto quando la temperatura sale, che consente di sfoggiare la camicia anche d’estate in modo più rilassato (ma sempre chic) rispetto al resto dell’anno. La camicia bianca d’altronde è uno di quei capi che non manca mai nell’armadio di ognuno di noi. Un indispensabile da sfoggiare in ogni stagione e abbinare a seconda delle necessità e delle occasioni.

Chiara Ferragni felice con Josè Hernandez: il look con la camicia annodata in vita

Chiara Ferragni, ad esempio, ha scelto una camicia in lino bianca, annodata proprio sotto il seno e con i lembi liberi. Ha abbinato questo capo a dei semplici pantaloncini dal fit morbido. I capelli sono sciolti, effetto wet, e indossa degli occhiali da sole. Accanto a lei c’è Josè Hernandez e dietro di loro il mare stupendo di Ibiza. Le Baleari infatti sono state la prima tappa del viaggio d’amore di Chiara insieme al nuovo compagno. Dopo aver lasciato Ibiza la coppia ha raggiunto il Perù per un viaggio avventuroso all’insegna di paesaggi mozzafiato e luoghi da scoprire.

Manager e imprenditore di origini colombiane, Josè Hernandez è riuscito a rubare il cuore di Chiara Ferragni, regalandole la felicità dopo un periodo piuttosto difficile segnato dal Pandoro Gate e dal divorzio da Fedez, papà di Leone e Vittoria, figli dell’influencer.

Oggi Chiara è di nuovo serena. Uno stato d’animo che racconta anche attraverso i suoi look rilassati dandoci, ancora una volta, lezioni di stile. Per copiare il suo outfit è possibile annodare una camicia in vita, sottolineando le curve, oppure comprare un modello già tagliato, con i lembi più lunghi e un fiocco.

Il risultato è un look smart con la camicia annodata su un top o un reggiseno, abbinato a bermuda o jeans. Non solo: questo capo è perfetto pure con slip dress e abitini estivi. Sta benissimo pure con gli shorts e con i pantaloni a palazzo di lino. Il bello della camicia con il nodo in vita è che puoi usarla in spiaggia come in città, creando un look per l’aperitivo oppure per l’ufficio. Un capo versatile e intelligente da comprare subito e da mettere nell’armadio per usarlo durante tutta la stagione calda e non solo.

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