Chiara Ferragni sempre più legata a José Hernández: l’incontro con la sua famiglia

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IPA Chiara Ferragni incontra la famiglia di José Hernandez

Dopo le vacanze tra Perù e Colombia, Chiara Ferragni è tornata alla quotidianità con un bagaglio pieno di ricordi e momenti condivisi con il suo nuovo compagno José Hernández.

L’influencer ha raccontato il loro viaggio passo dopo passo sui social attraverso panorami mozzafiato e nuove esperienze, condividendo con i suoi follower una complicità con Hernández che, giorno dopo giorno, sembra diventare sempre più evidente.

Ma prima di rientrare in Italia, per Chiara c’è stato un ultimo momento particolarmente importante: l’incontro con la famiglia di José. L’influencer, in Colombia, ha infatti conosciuto le persone più importanti della vita del compagno. E dalle immagini condivise sembra essersi sentita subito a casa.

Chiara Ferragni incontra la famiglia di José Hernández

“Di nuovo in Colombia per conoscere la famiglia di José ”. Così Chiara Ferragni ha raccontato sui social l’ultima tappa del suo viaggio, quella forse più speciale: l’incontro con la famiglia del compagno a Barranquilla.

“Per questi giorni sono diventata una quillera, provando tutto il cibo e i luoghi locali e anche la chiva”, ha scritto l’imprenditrice digitale, mostrando ai follower un piccolo assaggio della sua esperienza in Colombia.

Tanto cibo, sorrisi e un’energia particolare: José vive a Milano da dodici anni, ha spiegato Chiara, ma tutta la sua famiglia è rimasta in Colombia e, per questi ultimi giorni sudamericani, ha scelto di entrare completamente nella loro quotidianità.

A corredo delle parole, un carosello di dolci fotografie: Chiara e José insieme, la mamma di lui sorridente, grandi tavolate, piatti tipici, sorrisi e momenti di quotidianità. Immagini in cui l’influencer appare perfettamente a suo agio, coinvolta nella vita della famiglia e felice di condividere con loro quei giorni. “Grazie a tutti per avermi fatto sentire parte della famiglia”.

Chiara Ferragni e José Hernández, una storia sempre più intensa

L’incontro tra Chiara Ferragni e la famiglia di José arriva dopo settimane trascorse insieme e aggiunge un altro tassello alla storia tra i due. Perù e Colombia sono stati l’occasione per vivere molto tempo insieme, lontani dalla quotidianità milanese in un mix di esperienze e momenti più intimi.

E mentre la relazione sembra diventare sempre più importante, Chiara appare anche serena e consapevole di una felicità che non dipende soltanto dall’amore.

Gli ultimi anni per lei sono stati tutt’altro che semplici: ha dovuto vivere cambiamenti profondi in un periodo in cui ha inevitabilmente rimesso insieme diversi pezzi della sua vita. Oggi, però, sembra aver ritrovato un equilibrio diverso. José fa parte di questa nuova fase e la felicità che condividono è evidente, ma Chiara ha più volte raccontato anche di aver imparato a stare bene con se stessa.

José non sembra essere arrivato per riempire un vuoto, ma per condividere una serenità che Chiara ha ritrovato prima di tutto dentro di sé.

E mentre Chiara costruisce questa nuova quotidianità accanto a José, anche Fedez sembra aver trovato il suo nuovo equilibrio. Il rapper ha trascorso l’estate accanto a Giulia e al piccolo Edoardo, il figlio della coppia nato da pochi mesi, raccontando a modo suo sui social i primi momenti da papà per la terza volta.

Due vite che hanno preso strade diverse, ma che oggi sembrano entrambe guardare avanti. Da una parte Chiara, sempre più immersa nella realtà di José fino a conoscere la sua famiglia a Barranquilla, e dall’altra Fedez, alle prese con una nuova fase della sua vita familiare.