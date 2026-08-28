“Ti vorrei dire che va tutto bene”: dopo la tempesta Fedez ritrova la serenità con Giulia

IPA Fedez

Bustine di figurine dei Pokémon aperte in vacanza, una partita a carte, un abbraccio. Fedez ha scelto un carosello di scatti familiari per chiudere l’estate più complicata degli ultimi anni, e ci ha messo sopra sette parole: “Ti vorrei dire che va tutto bene”. Il post è arrivato poco più di un mese dopo il ricovero all’Humanitas di Rozzano.

Materiale che, in condizioni normali, non farebbe notizia. Il contesto però cambia tutto: a metà luglio Fedez è diventato padre per la terza volta, quattro giorni dopo era in ospedale.

Il carosello delle vacanze, tra Pokémon e magliette personalizzate

Nelle immagini condivise da Fedez ci sono abbracci con la compagna Giulia Honegger, giochi di carte e le classiche bustine di figurine aperte in due, con la scena da bambini che questo comporta. Compare anche il piccolo Edoardo Lupo, per il quale il rapper ha fatto stampare una maglietta personalizzata con i due cani di famiglia, Silvio e Maurizio. Nel carosello spunta pure Davide Marra, amico e collega di Fedez nel podcast Pulp, che tra le altre cose non vediamo l’ora torni di nuovo.

Tra gli scatti in Sardegna vediamo anche melensi baci al tramonto, una partita a burraco in barca e le foto scattate per il primo mese di vita di Edoardo Lupo.

La didascalia e il rimando a una vecchia canzone

La frase scelta da Fedez per la didascalia è un rimando ai fan più accaniti e datati del cantante. Infatti, si tratterebbe di un verso di Ti vorrei dire, brano del 2011, cioè di un Fedez ventiduenne che ancora non era Fedez. Non si sa se sia una cosa voluta o meno, un easter egg per i fan o una scritta giusto per riempire la barra della didascalia.

Cosa è successo a luglio

Sicuramente, c’è da dire, non va proprio tutto bene. Il ricovero era cominciato la sera di lunedì 20 luglio 2026, quando Fedez era arrivato in ambulanza al Pronto soccorso del Fatebenefratelli di Milano per un episodio di sanguinamento. Dopo una notte in osservazione era stato trasferito all’Humanitas di Rozzano, nel reparto di Gastroenterologia.

All’origine ci sarebbe stata la riapertura di una vecchia ulcera, complicanza legata all’assunzione di farmaci antinfiammatori. Fedez è stato poi dimesso nella serata di giovedì 23 luglio, dopo esami rassicuranti.

Il tempismo era stato il peggiore possibile. Pochi giorni prima Giulia Honegger aveva dato alla luce Edoardo Lupo, terzo figlio di Fedez dopo Leone e Vittoria, nati dal matrimonio con Chiara Ferragni.

La storia clinica del rapper, del resto, è nota: nel 2022 l’asportazione di un tumore neuroendocrino al pancreas al San Raffaele, nel settembre 2023 l’operazione d’urgenza per due ulcere sanguinanti, nel 2024 una nuova emorragia.Un paio d’anni turbolenti su cui è difficile scherzare.

L’estate senza palchi

Il conto lo ha pagato il calendario. Live Nation ha comunicato la sospensione dell’attività live di Fedez per agosto e settembre, con l’annullamento dei dj set estivi e del concerto CASA 360° previsto per il 25 settembre 2026 all’Unipol Forum di Assago, per consentire all’artista di dedicarsi al recupero. Una decisione che, tradotta in soldoni, è proprio il caso di dirlo, vale un’intera stagione di date.

Il primo mese di Edoardo Lupo

Il 16 agosto Fedez aveva già festeggiato il primo mese del figlio insieme a Leone e Vittoria, con una torta preparata dai fratelli maggiori per il nuovo arrivato. Le foto delle vacanze arrivano undici giorni dopo, e raccontano lo stesso perimetro: la compagna, i tre figli, i due cani, un paio di amici, quello che conta.