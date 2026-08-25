Fedez e Giulia Honegger, nuovo cucciolo in arrivo? La visita al canile di Olbia è dolcissima

Fedez e Giulia Honegger sostengono il rifugio LIDA di Olbia con una visita speciale: ecco come hanno trascorso la giornata insieme ai cani ospitati

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Fedez e Giulia Honegger

Le vacanze in Sardegna di Fedez e Giulia Honegger hanno avuto una parentesi decisamente diversa dal solito. Lontani dai riflettori e dagli appuntamenti esclusivi, la coppia ha scelto di trascorrere alcune ore alla LIDA di Olbia, il rifugio che ogni giorno si occupa di numerosi animali in cerca di una famiglia, trasformando una giornata di relax in un’occasione per sostenere concretamente la struttura.

La loro presenza non è passata inosservata: tra incontri con i volontari, tante coccole agli ospiti del rifugio e un aiuto concreto, la coppia ha mostrato un coinvolgimento sincero, andando oltre il semplice gesto simbolico.

Fedez e Giulia Honegger alla LIDA di Olbia: il gesto che emoziona

Il rapper e la compagna non si sono limitati a lasciare una donazione al canile. Fedez e Giulia Honegger hanno portato cibo e prodotti utili, ma soprattutto sono rimasti con i volontari e con i cani, dedicando loro tempo e attenzioni. Un dettaglio che ha fatto la differenza e che l’associazione ha voluto sottolineare pubblicamente.

A rendere speciale la giornata non è stata soltanto la quantità di aiuti arrivati al rifugio. I due hanno infatti scelto di conoscere la routine del canile, avvicinandosi agli animali e accompagnandone alcuni all’esterno per una passeggiata.

Non è un dettaglio da poco. Nei rifugi, infatti, anche un po’ di tempo trascorso fuori da un box può rappresentare un momento prezioso per un animale. E quando a offrire visibilità è un volto molto conosciuto, l’effetto può andare ben oltre la singola giornata, attirando attenzione sul tema delle adozioni e sulle difficoltà delle associazioni.

La LIDA ha infatti raccontato l’incontro con parole molto affettuose, insistendo soprattutto sull’atteggiamento semplice della coppia. I volontari hanno spiegato di aver incontrato “Federico e Giulia”, prima ancora che due personaggi abituati ai riflettori.

Dopo il bebè nuovo cucciolo in arrivo?

La sensibilità della coppia verso i cani non arriva dal nulla. Nella vita di Fedez ci sono già Silvio, un golden retriever, e Maurizio, un chihuahua, entrato recentemente nella quotidianità della famiglia. La loro attenzione verso il mondo animale arriva inoltre in un momento particolarmente importante: qualche settimana fa Fedez e Giulia sono diventati genitori del loro primo figlio, una nuova presenza che ha reso ancora più speciale questa fase della loro vita.

Proprio per questo, la visita alla LIDA ha fatto nascere una domanda tra i fan della coppia. Possibile che dal rifugio possa arrivare presto un nuovo compagno a quattro zampe? Al momento non ci sono conferme e nessuna adozione è stata annunciata, quindi si tratta soltanto di una suggestione.

Di certo, il rapporto tra il rifugio di Olbia e i personaggi dello spettacolo non è nuovo. Anche Elisabetta Canalis sostiene da tempo la struttura e proprio lì ha conosciuto Nello, il cane che ha poi adottato.

Per Fedez e Giulia Honegger, invece, questa resta per ora una giornata speciale nel cuore dell’estate sarda. Un gesto semplice, ma capace di spostare per qualche ora l’attenzione dai protagonisti agli animali che aspettano ancora qualcuno pronto a portarli a casa e donargli tutto l’amore che meritano.