La tenuta di Malibu di Nick Nolte

A Malibu, la tenuta di Nick Nolte si riconosce per la grande casa bianca, il tetto argentato e il verde che la circonda. L’attore di 48 ore e Il principe delle maree, con tre candidature agli Oscar alle spalle, ha un lungo legame con questa parte della California. La proprietà ha dimensioni generose: oltre 550 metri quadrati abitabili, una piscina, un campo da tennis e giardini distribuiti intorno agli edifici. Guardandola dall’alto, però, colpiscono anche i particolari meno appariscenti: la serra, le aiuole geometriche, i balconi in legno. Una Malibu più appartata, fra alberi e strade residenziali.