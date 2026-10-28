acasadi Gianluca Ginoble, una villa straordinaria con vista mozzafiato

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Gianluca Ginoble

Gianluca Ginoble è arrivato al successo da giovanissimo, creando Il Volo insieme a Ignazio Boschetto e Piero Barone. Proprio come i suoi colleghi però Gianluca non ha mai dimenticato le sue origini ed è rimasto molto legato alla famiglia. Per questo motivo ha scelto di abitare a Montepagano, una piccola frazione di Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo.

Dove vive Gianluca Ginoble

Gianluca Ginoble vive in una grande villa che si trova a pochissima distanza dalla casa dei suoi genitori. Classe 1995, il cantante è legatissimo alla sua famiglia d’origine. Gianluca è nato e cresciuto a Montepagano dove ancora oggi vivono suo padre Ercole, la madre Eleonora Di Vittorio, e il fratello minore Ernesto.

Dopo il successo con Ignazio Boschetto e Piero Barone, Gianluca Ginoble ha scelto di acquistare proprio a Montepagano una villa. Si tratta di una proprietà piuttosto grande che si sviluppa su più livelli, circondata da un ampio giardino, caratterizzata da una vista mozzafiato sul mare.

Montepagano infatti è un piccolissimo borgo medievale che si trova su una collina al di sopra di Roseto degli Abruzzi, nota città costiera. La posizione è dunque privilegiata e perfetta per godersi tutto il panorama dall’alto.

Grazie alla posizione sopraelevata la vita è circolare e mozzafiato. Da un lato è possibile ammirare il Mare Adriatico, dall’altro l’imponenza del Gran Sasso. Il borgo poi ha un’atmosfera davvero unica: passeggiando fra i suoi vicoli sembra di tornare indietro nel tempo fra strade di ciottoli, antiche porte medievali e campanili.

La grande libreria e la vista sul mare (mozzafiato)

La villa di Gianluca Ginoble è in una posizione privilegiata e rappresenta per il cantante un rifugio in cui rilassarsi lontano dal clamore dopo i lunghi tour in giro per il mondo con Il Volo. La casa è in una posizione eccezionale, a poca distanza dal centro storico, avvolta nel verde e nella tranquillità.

L’abitazione è su più livelli, con un’ampia metratura e tantissimo spazio a disposizione. Su Instagram, Gianluca condivide spesso scatti che raccontano le sue giornate fra un concerto e l’altro, pubblicando foto che svelano gli interni della sua meravigliosa villa, ma anche l’esterno, fra mare e tantissimo verde.

Gli interni della casa di Gianluca Ginoble mescolano il design moderno con lo stile rustico. Il colore dominante è senza dubbio il bianco, accostato spesso al legno chiaro, ma troviamo anche dettagli che fanno la differenza e aggiungono una nota di colore.

Ad esempio la poltrona in stile barocco color senape, abbinata ad un tappeto blu damascato. Gianluca ha una grande passione per la lettura, oltre che per la musica e il canto, dunque nella sua villa non poteva mancare una enorme libreria. Uno spazio che l’artista ha voluto arricchire con tanti libri, ma anche foto che raccontano la sua vita e i suoi affetti, oltre a quadri e disegni.

Il punto forte della villa però resta l’esterno. La casa è circondata da un ampio giardino e possiede una terrazza panoramica in cui prendere il sole, fare colazione e mangiare. La vista è splendida, sul blu del Mar Adriatico che si estende all’infinito.