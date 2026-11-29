Nonostante il successo Max Pezzali non ha mai lasciato Pavia e oggi vive ancora alle porte della città in una villetta.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Max Pezzali e Debora Pelamatti

Milioni di dischi venduti e canzoni che hanno fatto la storia, nonostante l’enorme successo Max Pezzali non ha mai dimenticato le sue origini, fatte di giornate lente in provincia. Il suo legame con Pavia, città in cui è iniziata la favola degli 883 insieme a Mauro Repetto, non si è mai spezzato e ancora oggi Max Pezzali vive nei luoghi che l’hanno visto crescere, sia artisticamente che come persona.

Dove abita Max Pezzali

La casa di Max Pezzali infatti si trova alle porte di Pavia, per la precisione a Torre d’Isola, un piccolo comune posizionato lungo il fiume Ticino a 8 km dalla città in cui è nato l’artista. Nonostante il successo, Max Pezzali non si è mai allontanato da questi luoghi che rappresentano la sua identità artistica.

Per il cantante degli 883, Pavia non è mai stata solamente una città, ma un laboratorio narrativo in cui, nel tempo, hanno preso forma i personaggi e le storie raccontate insieme a Mauro Repetto nelle canzoni della band.

A Pavia si trovano alcuni posti che hanno rappresentato punti di svolta per Max Pezzali. Prima di tutto il Liceo Copernico dove incontrò Mauro Repetto, dando inizio ad un’amicizia e ad una collaborazione artistica fondamentale. Ma anche l’ex Bar Dante, punto di ritrovo in cui osservare i passanti, diventato d’ispirazione per la canzone Gli anni.

E ancora: il negozio di fiori dei genitori di Max, la discoteca Celebrità e il ponte sul Ticino in cui Max e Mauro si ritrovavano spesso a parlare dei loro progetti futuri. Infine il Jolly Blu, sala giochi diventata cult, frequentata insieme all’amico Cisco.

Anche dopo la fama, Max Pezzali non si è allontanato da Pavia, scegliendo di vivere a Torre d’Isola, in un contesto tranquillo e riservato. L’area è residenziale, con villette immerse nel verde, a poca distanza sia da Milano che da Pavia. Qui i ritmi di vita sono lenti, con piste ciclabili in cui andare in bici, sentieri in cui passeggiare o correre, boschi e natura incontaminata.

La villetta con giardino e la collezione di fumetti di Max Pezzali

La villetta di Max Pezzali è unifamiliare, circondata da un giardino, con una piscina in cui rinfrescarsi d’estate e un’atmosfera riservata. Il cantante è sempre stato allergico ai riflettori e ha cercato in tutti i modi di proteggere i suoi cari dalla curiosità del pubblico, in particolare il figlio Hilo, nato dal legame con Martina Marinucci. Dal 2013 il frontman degli 883 è legato a Debora Pelamatti, diventata sua moglie nel 2019.

A Torre d’Isola la famiglia conduce una vita tranquilla e rilassata. La casa di Max Pezzali racconta le passioni del cantante, fra fumetti, dischi e strumenti musicali. Max è infatti un grande collezionista e adora esporre in casa le sue collezioni.

Gli interni sono luminosi, arredati con gusto e in modo sobrio, senza eccessi. I colori scelti per la zona giorno sono chiari, con toni neutri. La cucina è invece in stile rustico, con un ampio spazio in cui mangiare, organizzando pranzi con tanti amici. Spicca anche un caminetto, perfetto per creare la giusta atmosfera, soprattutto nei mesi più freddi.