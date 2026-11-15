Cosa fa oggi Mauro Repetto: il lavoro a Disneyland dopo l’addio agli 883

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Mauro Repetto

Cosa fa oggi Mauro Repetto? In tanti si chiedono cosa sia accaduto all’artista dopo la scelta di lasciare gli 883 e quale sia diventato il suo lavoro.

La nuova vita di Mauro Repetto dopo gli 883

Mentre Max Pezzali ha continuato a salire sul palco, fra concerti e dischi, portando avanti il nome degli 883 e costruendo la sua carriera, Mauro Repetto ha scelto una strada differente. Classe 1968, Mauro Repetto è fra i fondatori degli 883 insieme a Max Pezzali. Il gruppo, nato nel 1994 a Pavia, ha collezionato record e successi, segnando un’epoca con canzoni che hanno fatto la storia come Hanno ucciso l’uomo ragno o Nord sud ovest est.

Nato a Genova e cresciuto a Pavia, Mauro Repetto era al terzo anno del liceo scientifico Copernico quando incontrò Max Pezzali, diventato suo compagno di banco a causa di una bocciatura. I due diventarono amici e iniziarono a scrivere canzoni. Il resto è storia: milioni di copie di dischi vendute, brani indimenticabili e un successo senza precedenti, capace di unire generazioni.

Sull’addio di Repetto si è parlato molto. Era il 15 gennaio del 1994 quando gli 883 si esibirono per l’ultima volta insieme nel programma Roxy Bar di Red Ronnie. Il sabato di Pasqua, in quello steso anno, Max Pezzali saluterà l’amico dopo una sessione di scrittura, dandogli appuntamento per il lunedì successivo. In quel momento Mauro Repetto gli svelerà la volontà di lasciare il progetto. Sia Pezzali che Cecchetto cercarono di convincerlo a restare, ma fu del tutto inutile.

Nel 1994, poco dopo aver abbandonato gli 883, Mauro Repetto decise di volare negli Stati Uniti alla ricerca di Brandi Quinones, modella di cui si era innamorato dopo averla incontrata alle sfilate di Milano durante la Settimana della Moda. A Los Angeles cercò di realizzare il suo sogno di fare cinema, ma finì per essere truffato da un avvocato, perdendo ben 20mila dollari.

Terminata la sua avventura negli Stati Uniti, Mauro Repetto decise di tornare in Italia a laurearsi in Lettere all’Università degli Studi di Pavia la laurea in Lettere. In quel periodo incise anche l’album ZuccheroFilatoNero, senza però ottenere lo stesso successo degli 883.

“Ogni volta che stavo per raggiungere un traguardo, succedeva qualcosa che mi faceva ripartire dal via – ha confessato -. Ero arrivato negli Usa per cercare la modella Brandi Quinones. Durante quegli anni ho perso un po’ di soldi, non sono riuscito a produrre il film che sognavo e nemmeno a incidere il disco con la Def Jam, l’etichetta rap”.

Cosa fa oggi Mauro Repetto

In seguito Mauro Repetto trovò il lavoro che fa ancora oggi: Event Executive per la Walt Disney Company a Disneyland Paris. Attualmente dunque vive a Parigi dove lavora a Disneyland Paris, ricoprendo un ruolo che è legato alla produzione e all’intrattenimento. Una posizione prestigiosa a cui è arrivato iniziando come animatore, crescendo all’interno del parco.

“Fu mia madre a segnalarmi che stavano cercando personale per fare il cowboy in un’area del parco – ha spiegato -. Arrivai il 7 ottobre 1997. Dietro la maschera nessuno mi riconosceva. Quando vedevo i bambini malati, che avevano un badge speciale, mi rendevo conto di quanto fossi fortunato”.