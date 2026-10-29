Ha ispirato gli 883, Chiara Cattaneo è la ragazza dei sogni di Max Pezzali: chi è davvero

Lei è la protagonista di "Sei un mito", il brano che ha svoltato la carriera degli 883 e aperto le porte all'addio di Mauro Repetto

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IPA Gli 883, Max Pezzali e Mauro Repetto

Venerdì 30 ottobre 2026, i fan degli 883 hanno un motivo in più per mettersi davanti alla tv. Nella seconda stagione di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, diretta da Sydney Sibilia e disponibile su Sky e in streaming su Now, arriva Ambra Angiolini, interpretata da Nicole Bellucci. Dal quarto episodio la storia lascia Pavia e si trasferisce negli studi televisivi milanesi dei primi anni Novanta, quando le canzoni di Max Pezzali e Mauro Repetto passavano nei programmi di culto come Non è la Rai.

Ai tempi del liceo, Max aveva in testa un’altra ragazza. Si chiamava Chiara Cattaneo. Per più di trent’anni il suo nome è rimasto chiuso nei ricordi dei due amici, e lei stessa ha scoperto di essere stata la loro musa soltanto nel 2025.

Chi è Chiara Cattaneo, la musa segreta di Max Pezzali e Mauro Repetto

A rivelarne l’identità è stato proprio Mauro Repetto, che nel suo libro Non ho ucciso l’uomo ragno la cita per esteso a pagina 103. Nella fiction diventa Michela Rossini, con il volto di Gaia Zampighi.

Chiara frequentava il liceo scientifico Copernico, lo stesso dei due futuri idoli, ed era più piccola di tre anni. A quindici anni già posava come modella e, con il suo metro e settantacinque, calamitava gli sguardi in una piazza che funzionava come un social network ante litteram, dove ci si osservava e nascevano piccole celebrità di provincia.

Il colpo di scena arriva nel 2025. Come ha raccontato, una persona vicina a Repetto la contatta proponendole di sorprendere Mauro a teatro e le svela il contenuto del libro. In quelle pagine Mauro ricorda le lunghe chiacchierate in auto con Max, che lo riaccompagnava a casa, interrotte ogni tanto dal passaggio di Chiara, sua vicina di quartiere. A Vigevano il loro incontro diventa un emozionante ritorno all’adolescenza.

All’epoca aveva il cuore impegnato, e in città il suo nome girava parecchio. Lo conferma un aneddoto che la diverte ancora oggi: una decina di anni fa un collega pavese di suo marito, mentre si parlava di investimenti, gli ha detto di sapere benissimo chi fosse sua moglie, una vera icona cittadina.

Che fine ha fatto Chiara Cattaneo, la ragazza dei sogni di Max Pezzali

Negli anni Novanta ha frequentato il figlio di Gianna Tani, responsabile dei casting Mediaset, ed è approdata in tv con Cabaret per una notte, accanto a Roberta Termali, allora moglie di Walter Zenga, e a Giorgio Faletti. Ha sfilato per una celebre maison di abiti nuziali, ha conquistato le pagine di Vogue e ha lavorato nella moda fino ai 23 anni.

Più avanti la vita ha cambiato rotta: un impiego in banca a Milano, le nozze con un collega e il trasferimento a Londra, dove lui era stato assunto da un prestigioso istituto. A quarant’anni Chiara ha deciso di ricominciare dal ballo, la sua passione giovanile, tra ore di allenamento, prove di certificazione e gare. Rientrata in Italia nel 2020, ha ottenuto il diploma CONI come insegnante e tecnico di primo livello di danze latino-americane.

Oggi Chiara Cattaneo insegna ballo e pilates alla Virgin di corso Vittorio Emanuele, a Milano. Anche lei, come Max e Mauro, si è presa la sua rivincita, e chissà se, davanti alla serie, ripenserà a quella piazza dove tutto è cominciato.