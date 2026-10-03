Max Pezzali e Mauro Repetto, il caloroso abbraccio dopo 30 anni dagli 883

All'anteprima Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883, Pezzali e Repetto emozionano il pubblico con l'attesissima reunion. E la nuova canzone di Max è proprio dedicata alla loro amicizia

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

Getty Images Max Pezzali e Mauro Repetto

“Stessa storia, stesso posto, stesso bar”, cantavano gli 883 tanti anni fa e rivedere oggi Max Pezzali e Mauro Repetto di nuovo insieme fa un certo effetto a quella generazione che ha vissuto la loro rottura come qualcosa di molto personale. L’occasione è stata l’anteprima di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, seconda stagione dell’acclamata serie Sky, e tra sorrisi e ricordi è arrivato anche un abbraccio che i fan aspettavano da trent’anni.

E alla mente torna non soltanto il successo degli 883, ma anche un’amicizia nata prima della fama e rimasta, in forme diverse, dentro la storia personale e artistica di entrambi. Proprio quel rapporto torna oggi anche in Le_Ali, il nuovo singolo di Pezzali che il cantante dedica all’amico di sempre.

Max Pezzali e Mauro Repetto, l’abbraccio che tutti aspettavamo

L’occasione, come detto, è stata la presentazione milanese di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, il secondo capitolo della produzione Sky dedicata alla nascita e all’ascesa del duo. Pezzali e Repetto hanno partecipato all’evento e, davanti alla platea, si sono lasciati andare a un abbraccio che ha detto moltissimo anche senza bisogno di troppe parole.

In quella stretta c’erano 30 anni e passa di amicizia, di polemiche circolate e poi zittite, di detti, non detti, chiacchiere da bar e soprattutto un legame vero, di ferro. Come quelli che hanno sempre inserito nelle canzoni che hanno contribuito a plasmare un’intera generazione.

Del resto, per loro stessi deve essere curioso osservare oggi quella stagione della vita da una prospettiva così lontana. Max Pezzali lo ha spiegato senza nascondere lo stupore: “Trent’anni fa non avremmo neanche pensato di esserci trent’anni dopo”. All’epoca era difficile prevedere che quelle canzoni sarebbero rimaste così radicate nel pubblico e che la loro vicenda sarebbe stata trasformata, decenni più tardi, in un racconto televisivo seguito anche da spettatori che non erano ancora nati quando gli 883 riempivano le classifiche.

La nuova stagione riparte proprio dal momento in cui la dimensione del duo cambia: Max e Mauro non sono più soltanto due amici con un progetto musicale, ma ragazzi travolti da un successo enorme e chiamati a capire come stare dentro quella nuova vita. La serie sarà disponibile dal 9 ottobre su Sky e NOW, con Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli ancora nei ruoli di Pezzali e Repetto.

E vedere la propria giovinezza affidata a due attori, a quanto pare, può avere effetti imprevedibili. Pezzali ha scherzato definendo l’esperienza “una forma di psicoterapia”, perché quel racconto gli avrebbe permesso di rileggere aspetti di sé rimasti a lungo sullo sfondo.

“Le_Ali”, il nuovo singolo dedicato all’amico

La serie, però, non è l’unico motivo per cui gli 883 sono tornati al centro dell’attenzione. Il 2 ottobre Max Pezzali ha pubblicato Le_Ali, un singolo che accompagnerà anche i nuovi episodi e che nasce da un pensiero molto personale.

Durante la lavorazione, il cantante si è accorto che quella storia portava inevitabilmente verso Repetto: “Giorno dopo giorno mi son reso conto che stavo fondamentalmente parlando di me e Mauro”.

Il brano guarda a due ragazzi che avevano soprattutto voglia di provarci, anche quando tutto sembrava poco realistico. Ed è forse proprio qui che sta il filo che unisce il nuovo singolo alla serie: raccontare la distanza tra quello che Max e Mauro immaginavano allora e ciò che sarebbe davvero successo dopo.

Il titolo gioca inoltre sull’idea delle ali e sulla lealtà, due concetti diversi che finiscono per incontrarsi nel racconto di un’amicizia segnata dal successo, dalla separazione artistica e da un legame che continua a essere ricordato.