Gino Paoli, dalle canzoni indimenticabili alla pallottola nel cuore: stasera il ricordo su Rai 2

IPA Gino Paoli

Gino Paoli ha attraversato la storia della canzone italiana con una voce inconfondibile, la capacità di dare alla musica popolare la dignità della poesia e una vita che sembrava scritta apposta per diventare leggenda. Canzoni come Il cielo in una stanza e Sapore di sale non sono stati solo inni generazionali, ma hanno sfidato il tempo insegnando per decenni, e continuando a farlo, un modo nuovo di raccontare l’amore.

Scomparso lo scorso marzo a 91 anni, questa sera viene celebrato su Rai con Per sempre Gino, lo speciale condotto da Pierluigi Diaco che ripercorre la sua carriera e la sua vita attraverso testimonianze, immagini di repertorio e reinterpretazioni dei suoi brani più amati.

Per sempre Gino, lo speciale su Rai 2

Lo speciale in onda stasera alle 21:20 su Rai 2 è una sorta di abbraccio collettivo alla memoria di Gino Paoli, con il racconto affidato a chi lo ha conosciuto e amato davvero. Gli ospiti presenti in studio sono persone che hanno conosciuto e amato il grande cantautore: Marino Bartoletti, Alba Parietti, Rosanna Vaudetti, Gabriella Farinon, Fausto Bertinotti e lo storico Giordano Bruno Guerri sono pronti a condividere con il pubblico ciascuno un frammento diverso della storia di Gino Paoli.

Non solo ricordi di vita privata, ma anche omaggi sinceri che celebrano una carriera che ha lasciato il segno tra Milena Vukotic che legge i testi di alcuni spartiti del cantautore e Claudia Gerini, Lina Sastri e Sergio Castellitto invece uniscono parola e musica in un omaggio delicato e sincero. Sul palco si alternano anche numerosi interpreti con il loro omaggio musicale: tra loro Francesco Baccini, Simone Cristicchi, Serena Autieri, Nino Buonocore, Chiara Galiazzo, Alberto Bertoli e Dario Ballantini, che per anni è stato l’imitatore di Paoli.

Le canzoni che restano nel cuore della gente

Sono proprio le canzoni ad essere restate nel cuore della gente e ad aver trasformato Gino Paoli in un mito. Il cielo in una stanza, scritta nel 1960, resta uno dei brani d’amore più conosciuti della musica italiana, capace di raccontare l’intimità di due persone con un’immagine semplice e universale. La gatta e Che cosa c’è hanno mostrato invece il lato più ironico e disincantato del suo modo di scrivere, mentre Senza fine è diventata un classico riproposto da interpreti di generazioni diverse.

Sapore di sale, arrangiata da Ennio Morricone, resta il suo maggiore successo commerciale, un brano che porta ancora oggi l’estate e la leggerezza di certe storie d’amore vissute sul filo del proibito. Con Quattro amici ha invece raccontato l’amicizia e la nostalgia con una sincerità disarmante. Titoli che costituiscono un repertorio che ha attraversato decenni, mode e generazioni senza mai perdere forza.

Una vita sempre al limite

La vita di Gino Paoli ha avuto la stessa intensità delle sue canzoni, fatta di amori travolgenti e momenti di buio profondo. Nel luglio del 1963, a soli 29 anni, tentò di togliersi la vita sparandosi al petto: il proiettile si fermò a pochi millimetri dal cuore e lì rimase per tutta la vita, diventando quasi il simbolo della sua fragilità e della sua straordinaria capacità di rialzarsi.

Dal suo primo matrimonio, quello con Anna Fabbri nel 1957, ebbe il figlio Giovanni, scomparso nel 2025. Ma fu la relazione extraconiugale con la giovanissima Stefania Sandrelli, scandalosa per l’epoca, a segnare profondamente la sua vita sentimentale. Da quel legame nacque nel 1964 Amanda Sandrelli, con cui ha sempre avuto un rapporto profondo e affettuoso. Successivamente, dal matrimonio con Paola Penzo, ebbe altri tre figli.

Ma la vita di Gino Paoli è legata a doppio filo con quella di Ornella Vanoni. Nati a un giorno di distanza, sono morti a pochi mesi l’uno dall’altro: lei a novembre 2025 e lui a marzo 2026. Si conobbero nel 1960 e fu un colpo di fulmine e la storia d’amore, con Paoli ancora sposato, durò alcuni anni. Fna passione travolgente segnata però da numerosi tradimenti che portarono alla rottura. Un legame spense mai davvero e fino all’ultimo i due hanno mostrato complicità.