Una giornata particolare, l’ultima intervista a Gino Paoli e Ornella Vanoni: dove e quando vederla

Ornella Vanoni e Gino Paoli tornano protagonisti con una serata speciale a loro dedicata: l'appuntamento è con "Una Giornata Particolare"

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Getty Images Ornella Vanoni e Gino Paoli

Due voci inconfondibili, due vite attraversate dalla musica, dagli amori e dai cambiamenti di un Paese intero. Ornella Vanoni e Gino Paoli tornano protagonisti sul piccolo schermo in una serata speciale che li racconta attraverso le loro ultime interviste. L’appuntamento è mercoledì 16 settembre alle 21.15 su La7, quando Aldo Cazzullo presenta in prima serata Una Giornata Particolare: Speciale Vanoni-Paoli.

Una puntata che arriva in attesa della nuova stagione di Una Giornata Particolare, al via il 30 settembre, e che La7 dedica a due figure che hanno segnato profondamente la musica e la cultura italiana.

Una giornata particolare torna con uno speciale dedicato a Gino Paoli e Ornella Vanoni

Nati a un solo giorno di distanza nel 1934 – il 22 e il 23 settembre di quell’anno – Ornella Vanoni e Gino Paoli hanno attraversato più di mezzo secolo di storia dello spettacolo italiano. Lei con una voce immediatamente riconoscibile e un’eleganza capace di trasformarsi continuamente; lui tra i protagonisti della scuola genovese e autore di alcune delle canzoni entrate nella memoria collettiva. Bastano due titoli, L’Appuntamento e Sapore di sale, per evocare mondi, stagioni e ricordi che appartengono ormai a generazioni diverse.

A loro e alla loro incredibile storia è dedicata la puntata Una Giornata Particolare: Speciale Vanoni-Paoli: condotto come sempre da Aldo Cazzullo, l’episodio parte proprio dalle loro storie per allargare lo sguardo all’Italia che hanno conosciuto e raccontato. Dalle osterie di Milano ai vicoli di Genova, passando per il Festival di Sanremo e i grandi palcoscenici, le carriere di Vanoni e Paoli diventano il filo attraverso cui ripercorrere anche le trasformazioni del Paese.

Non sarà soltanto la musica a scandire il racconto: nello speciale trovano spazio gli amori, i successi, ma anche le fragilità e le rinascite che hanno accompagnato le vite dei due artisti. Le loro vicende personali si intrecciano così con alcuni dei passaggi fondamentali della storia italiana: dalla guerra al boom economico, dagli anni di piombo agli anni Novanta, fino ad arrivare al presente.

Un racconto costruito attraverso immagini d’archivio, testimonianze e interviste, in cui la dimensione privata incontra continuamente quella pubblica. Perché raccontare Vanoni e Paoli significa inevitabilmente raccontare anche un pezzo dell’Italia che li ha ascoltati, amati e seguiti. Ad accompagnare Aldo Cazzullo in questo viaggio ci saranno inoltre Renzo Piano, Gianni Morandi, Stefania Sandrelli e Antonio Ricci, chiamati a offrire ricordi e testimonianze sui due protagonisti.

Speciale Vanoni-Paoli: quando e dove vederlo

Sarà una serata che mette insieme due percorsi artistici diversissimi e allo stesso tempo inseparabili dalla storia della musica italiana. Una Giornata Particolare: Speciale Vanoni-Paoli andrà in onda mercoledì 16 settembre alle 21.15, in prima serata su La7, così da raccontare, attraverso interviste e immagini d’archivio, il legame artistico e umano tra due protagonisti della cultura italiana.

Quelle dei due artisti sono due vite che hanno attraversato epoche, amori e cambiamenti senza perdere quella capacità, rarissima, di parlare al pubblico come se ogni canzone fosse ancora la prima, lasciando un segno profondo nella storia della musica attraverso interpretazioni, canzoni e momenti entrati nella vita di ognuno di noi.