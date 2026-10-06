Affari Tuoi torna in onda stasera 6 ottobre. Ma per Stefano De Martino in arrivo altri due stop

Buone notizie per i fan di Stefano De Martino e del gioco dei pacchi: "Affari Tuoi" torna regolarmente in onda, ma sono previsti altri due stop

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IPA Stefano De Martino

Dopo un weekend decisamente movimentato, Stefano De Martino torna finalmente al suo posto nell’access prime time di Rai1. Affari Tuoi ritorna in onda stasera, martedì 6 ottobre, dopo due giorni consecutivi di assenza dal palinsesto. Ma per i fan del gioco dei pacchi c’è già una piccola doccia fredda: la programmazione delle prossime settimane riserverà al conduttore altri due stop.

Affari Tuoi torna stasera: Stefano De Martino in onda dopo due giorni di stop

Gli ultimi giorni sono stati piuttosto insoliti per il pubblico di Affari Tuoi. Il programma di Stefano De Martino è mancato per due serate consecutive, domenica 4 e lunedì 5 ottobre, anche se per ragioni diverse.

Per la serata di domenica Rai1 ha lasciato spazio alla programmazione dedicata a San Francesco d’Assisi. Nell’access prime time è andato in onda Roberto Benigni con lo speciale Francesco – Il Cantico, seguito dall’evento Francesco, il Santo di tutti, condotto da Giorgia Cardinaletti. Una scelta legata alle celebrazioni per l’ottavo centenario della morte del Patrono d’Italia, che ha rivoluzionato il palinsesto della rete ammiraglia.

Lunedì 5 ottobre a fermare De Martino è stato ancora una volta il calcio. Rai1 ha trasmesso Italia-Turchia di Nations League, con il fischio d’inizio alle 20.45, rinunciando così alla consueta puntata del game show.

Ma da stasera buone notizie per gli appassionati del gioco dei pacchi: il 6 ottobre tutto torna alla normalità, con Stefano De Martino di nuovo al timone del game show, affiancato come sempre dal suo braccio destro Herbert Ballerina.

Programmazione a singhiozzo per lo show di Stefano De Martino

Quello appena trascorso non è stato l’unico weekend “turbolento” per Affari Tuoi. Nelle ultime settimane il programma ha dovuto fare i conti con una vera e propria girandola di cambi di palinsesto. Il 25 settembre De Martino si era fermato per Italia-Belgio, il 28 settembre per Turchia-Italia e il 2 ottobre per Francia-Italia. A queste tre assenze si sono aggiunte quelle del 4 ottobre, per la serata dedicata a San Francesco, e del 5 ottobre, nuovamente per la Nazionale.

Una situazione particolare soprattutto perché arriva mentre la sfida dell’access prime time con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti continua a essere molto serrata. Proprio sabato 3 ottobre Affari Tuoi era riuscito a guadagnare terreno rispetto all’avversario: 3,883 milioni di spettatori e il 24% di share contro i 3,854 milioni e il 23,7% ottenuti dal programma di Canale5.

Affari Tuoi, quando saranno i prossimi due stop

Chi sperava che con il ritorno di stasera fosse definitivamente finita la stagione degli stop però dovrà ricredersi. Per Stefano De Martino ci sono infatti altre due interruzioni già previste. Per fortuna non si tratta di appuntamenti a stretto giro, perché bisognerà aspettare novembre: Affari Tuoi dovrebbe fermarsi giovedì 12 novembre e domenica 15 novembre, ancora una volta in concomitanza con gli impegni della Nazionale italiana.

Per il momento, dunque, i fan possono tirare un sospiro di sollievo: da stasera i pacchi tornano su Rai1, e dopo una fase di programmazione a singhiozzo De Martino potrà provare a ritrovare continuità proprio nel momento in cui la battaglia degli ascolti con Gerry Scotti si è fatta più accesa che mai.