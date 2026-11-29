Dopo anni di interventi e sacrifici, Paola Caruso tira un sospiro di sollievo: la gamba di suo figlio Michele è migliorata e il bambino sta tornando alla normalità

IPA Paola Caruso

Sono stati anni difficilissimi per Paola Caruso, da quando suo figlio Michele ha iniziato ad avere problemi al nervo sciatico che gli rendevano quasi impossibile camminare. Lei non si è mai arresa e ha fatto in modo che il suo bambino ricevesse le migliori cure. Ora riesce a vedere la luce in fondo al tunnel: gli interventi sono andati bene e per un po’ di tempo non sarà necessario farne degli altri. “Finalmente una vita normale come tutti i bambini. E’ quello per cui ho combattuto”, dice Paola a Silvia Toffanin durante l’intervista a Verissimo.

Michele sta meglio: il responso dei medici

A luglio Paola Caruso e Michele sono stati in America per un controllo a distanza di un anno e mezzo dall’intervento, con la prospettiva di farne un secondo. “Sono troppo costosi gli interventi, ma per mio figlio l’ho fatto e lo rifarei mille volte” spiega la showgirl a Silvia Toffanin mentre il pianto le incrina la voce. Dovevano capire con l’equipe che l’aveva operato come migliorare ancora la situazione del piede del bambino: “Il problema suo è permanente, lui l’avrà per tutta la vita, è un problema definitivo”, dice la ex Bonas di Avanti un Altro. Il danno non si può riparare, ma la situazione può migliorare piano piano nella speranza che la ricerca trovi col tempo una soluzione.

Negli Usa l’aspettava però una bella notizia: l’intervento è andato bene e non c’è bisogno di operare immediatamente. Michele ora corre, cammina senza tutore, tutto sommato sta bene. Meglio quindi aspettare che il bimbo cresca prima di intervenire nuovamente. “Da un lato ho tirato un sospiro di sollievo perché per tre o quattro anni non vediamo più ospedali e interventi. Dall’altro lato, comunque sarà sempre necessario farli”.

Il ritorno a una vita normale

Se Michele non avesse fatto questi interventi non avrebbe più camminato mentre oggi vive una vita serena e senza troppe limitazioni: “Quest’estate siamo andati al mare e lui è riuscito a correre senza tutore, per la prima volta” racconta Paola tra la gioia e le lacrime. “L’inverno scorso è stata la prima volta sulla neve”, confida. Nel 2022, durante una vacanza in Egitto, Michele aveva riportato una lesione permanente al nervo sciatico in seguito a un’iniezione, che gli aveva compromesso l’uso di una gamba. Per anni ha camminato soltanto con un tutore e ha affrontato un lungo percorso di riabilitazione e diversi interventi.

Insomma, dopo tanta sofferenza ha ripreso la vita normale di un bambino normale. La grande passione di Michele è il calcio e finalmente è potuto tornare a farlo: “Lo faccia vivere, gli faccia fare quello che vuole a questo bambino”, hanno consigliato i medici alla showgirl.

Il rapporto tra Michele e il fidanzato di Paola Caruso

In questo periodo la vita di Paola Caruso sembra aver preso una piega felice. Non solo la salute di Michele migliora, ma anche l’amore va a gonfie vele e con Fabio Talin tutto procede per il meglio. Dopo essersi lasciati, i due sono tornati insieme e sono felici come non mai. Anche Michele è molto affezionato al compagno della mamma “Ha un prototipo maschile con cui identificarsi, lo ha accettato molto. Fabio parla molto bene, gli spiega le cose, parlano… e la cosa che mi stupisce è che mio figlio sta lì in silenzio, lo guarda e lo ascolta”. Il desiderio è quello di un bebè al più presto che possa coronare questo momento magico: “Io sono pronta” annuncia Paola.