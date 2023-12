Fonte: IPA Lutto per Roberta Bruzzone

Lutto per Roberta Bruzzone, la nota criminologa e psicologa forense spesso ospite di trasmissioni televisive. Bruzzone ha annunciato sul proprio profilo Instagram la morte del padre Domenico, che poco più di un anno fa aveva subito una grave operazione agli arti inferiori.

Roberta Bruzzone, l’addio al papà sui social

“Ciao Pa… grazie di tutto” così la criminologa Roberta Bruzzone ha comunicato ai propri follower la morte dell’amato padre. A corredo del dolce addio, una foto che la ritrae in compagnia del papà, durante una spensierata cena in famiglia.

Domenico Bruzzone era un poliziotto ed è proprio da lui che Roberta ha ereditato la passione per le indagini. L’uomo, aveva rivelato la stessa criminologa ospite di una trasmissione televisiva, aveva recentemente subito l’amputazione di parte della gamba a causa di gravi problemi di salute. Sotto il post sono arrivate numerose condoglianze e dimostrazioni di affetto da parte dei follower della psicologa televisiva.

Il profondo legame con il padre

“Ti seguo sempre, sono fiero di te e ti voglio bene” erano state le parole che, a grande sorpresa lui sempre così riservato, aveva pronunciato Domenico Bruzzone alla figlia, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno.

“Proprio non me l’aspettavo” aveva commentato la criminologa, raccontando del bel rapporto con il padre. “Lui è come me, non facilissimo da gestire. Faceva parte della Polizia provinciale, si occupava di contrasto al bracconaggio. Lui mi ha insegnato tanto. Mi ha insegnato a tenere testa alle situazioni peggiori perché con lui era un duello continuo.

È stato il mio alter ego, siamo entrati spesso in contrasto. Però quel contrasto che ti aiuta a capire chi sei. Non era molto permissivo, ma mi ha insegnato a stare al mondo. Glielo sto dicendo adesso, del resto lui è la prima volta che mi dice che mi vuole bene e quindi siamo uno a uno. Lui non è una persona molto espansiva”.

E il buon esempio del padre ha insegnato a Roberta Bruzzone a cercare sicurezza e stabilità anche nelle relazioni amorose: “Cosa ho trovato in Massimo di papà? – ha detto riferendosi al marito, il poliziotto Massimo Marino con cui è sposata dal 2017 – Niente! Mio padre è una persona diversa da Massimo sotto tanti profili ma non cercavo un altro padre, io un padre ce l’ho avuto. Ho avuto un padre che c’era davvero”.