acasadi Carmen Di Pietro, l’attico a Roma e la terrazza panoramica

Getty Images e Ipa Carmen Di Pietro

Carmen Di Pietro detesta cucinare, parola sua. Lo aveva messo in chiaro nel 2017, alla vigilia del suo primo Grande Fratello Vip: le piaceva lavare i piatti e passare l’aspirapolvere, i fornelli decisamente meno. Nove anni dopo la showgirl è tornata nella Casa di Cinecittà, entrata il 15 settembre con l’anteprima Open House, e il suo appartamento romano la aspetta. A giudicare da quello che ha mostrato sui social negli anni, in quelle stanze la regia l’ha sempre tenuta lei.

Da Cinecittà, la sua caduta con Valeria Marini è rimbalzata perfino sulla stampa turca, indiana e spagnola, e Ilary Blasi ci ha dedicato un lungo pezzo di diretta. A Roma, nel suo attico a Trastevere, intanto, regna un ordine da catalogo. Almeno nelle foto.

Bianco, specchi e dettagli argentati

Il colore dominante è il bianco. Gli ambienti sono ampi e luminosi, e a moltiplicare la luce ci pensano gli specchi: nel salone sarebbero dappertutto, tra pareti a specchio e dettagli argentati. Per una donna che in questo momento vive sotto le telecamere giorno e notte, tornare a casa e ritrovarsi riflessa da ogni parete potrebbe non fare una grande differenza.

Nelle immagini spunta anche un angolo trucco, ordinato e ben illuminato: una postazione da camerino in piena regola, solo senza la stella sulla porta.

La cucina e il mistero dei fornelli

Quando Carmen Di Pietro era naufraga all’Isola dei Famosi con il figlio Alessandro Iannoni, i follower avevano già notato mobili bianchi, parquet chiaro e un piano cottura nero. Molto fotogenica. Quanto venga usata davvero, vista la confessione del 2017, resta un mistero domestico. Più facile trovare la showgirl in video alle prese con pulizie e detersivi, uno dei suoi contenuti preferiti insieme al riordino dell’armadio.

Scarpe ovunque, anche in lavatrice

A proposito di armadio: il guardaroba sarebbe pieno di scarpe. Talmente pieno che, ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, Carmen Di Pietro aveva ammesso di avere una lavatrice, sì, ma di usarla come scarpiera. Una soluzione salvaspazio che nessun architetto avrebbe mai osato proporre, e che per ora nessun catalogo d’arredamento ha copiato.

Il terrazzo panoramico e le piante

Fuori, il pezzo forte: un terrazzo panoramico e fiorito. Su quale scorcio esatto di Roma si affacci, i post non lo rivelano: l’indirizzo resta, giustamente, privato. La cura delle piante è un’altra delle faccende che Carmen Di Pietro condivide volentieri con chi la segue. Non sarà la terrazza di Bruno Vespa con vista sul Cupolone, ma per chi nel 2026 teme di non trovare nella Casa un posto dove fare meditazione, un angolo all’aperto in città è un lusso mica da poco.

La stanza di Carmelina Iannoni e le foto di Sandro Paternostro

Tra gli scatti condivisi compare anche Carmelina Iannoni, la figlia nata nel 2008, seduta alla scrivania della sua stanza tra quaderni e tablet. Un pomeriggio di compiti qualunque, lontanissimo dalla poetessa di Avanti un altro.

E poi le cornici. Sandro Paternostro, il giornalista Rai sposato nel 1998 e scomparso nel 2000, in quelle stanze resta presentissimo: a Belve, davanti a Francesca Fagnani, Carmen Di Pietro aveva raccontato che la sua casa è piena di foto di lui. Il primogenito, Alessandro Iannoni, porta quel nome proprio in suo onore.