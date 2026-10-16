acasadi Marina La Rosa, un attico nel centro di Roma con terrazza panoramica e arredi vintage

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Ufficio Stampa Endemol Shine of Italy Marina La Rosa

La casa di Marina La Rosa è un concentrato di personalità, eleganza e suggestioni vintage. Dove ogni oggetto sembra avere una storia da raccontare. Un grammofono d’altri tempi, un divano in velluto blu petrolio, una cucina completamente nera e una terrazza che sembra un piccolo giardino sospeso sui tetti di Roma. La protagonista del Grande Fratello ha scelto di circondarsi di mobili dal fascino vissuto, ricordi e dettagli originali.

Com’è e dove si trova la casa di Marina La Rosa a Roma

Situato all’ultimo piano di un palazzo a Roma, più precisamente vicino Villa Pamphilj, l’attico di Marina La Rosa è un perfetto equilibrio tra stile contemporaneo e fascino rétro. A dominare gli interni è il legno, presente nei pavimenti, nei tavoli e in diversi complementi d’arredo, capace di regalare calore anche agli ambienti più moderni.

Il salone è il cuore della casa: ampio, luminoso e arredato con una selezione di oggetti che raccontano le passioni della padrona di casa. Il protagonista indiscusso è un grande divano in velluto a coste blu petrolio, dalle forme morbide e avvolgenti, abbinato a un tavolino basso in vetro che alleggerisce visivamente lo spazio.

Ma sono soprattutto i dettagli a catturare l’attenzione. In un angolo spunta un grammofono d’epoca, mentre un telefono vintage con disco combinatore e una statuetta degli Oscar aggiungono un tocco ironico e cinematografico. Oggetti apparentemente lontani tra loro, che convivono in un insieme originale e tutt’altro che costruito. A completare l’ambiente c’è una grande libreria bianca, piena di volumi, fotografie e piccoli ricordi.

Non poteva essere altrimenti per la gieffina, che ha sempre dimostrato una particolare passione per la lettura. Una pianta verde accanto alla zona relax introduce una nota naturale, mentre le pareti chiare valorizzano la luce che attraversa la stanza.

La creatività trova spazio anche in un angolo dedicato alla lavorazione della ceramica, una delle passioni della 49enne. Qui Marina ama modellare vasi e piccoli oggetti, un’attività artigianale che, come mostrano alcuni scatti condivisi sui social, condivide anche con i figli.

La cucina total black e la camera da letto shabby chic

Se il salone punta sulle sfumature calde del legno e sui dettagli vintage, la cucina di Marina La Rosa sorprende con una scelta cromatica decisamente più audace. Il nero è il colore dominante, dalle basi ai pensili fino alla grande cappa centrale, creando un ambiente sofisticato e dal carattere contemporaneo.

A spezzare l’intensità delle superfici scure intervengono le piastrelle bianche lucide, che riflettono la luce e regalano profondità allo spazio. La cucina è separata dal living attraverso una grande vetrata con profili metallici neri, una soluzione in stile industriale che permette di delimitare gli ambienti senza rinunciare alla luminosità.

Mensole a vista, barattoli e piccoli accessori decorativi rendono l’insieme meno rigoroso, mentre le lampade a sospensione aggiungono un accento moderno. Completamente diversa l’atmosfera della camera da letto, dove Marina La Rosa ha scelto il romanticismo dello stile shabby chic. Qui il nero lascia spazio a una palette delicata, dominata dal bianco e dalle tonalità avorio.

Il protagonista è un letto a baldacchino con struttura in legno dipinto di bianco, caratterizzato da una finitura volutamente consumata che lascia intravedere il materiale naturale. Un dettaglio che conferisce alla stanza un fascino d’altri tempi, senza renderla eccessivamente elaborata.

La terrazza panoramica di Marina La Rosa

Il vero gioiello dell’attico, però, si trova all’esterno. La terrazza di Marina La Rosa è una piccola oasi verde affacciata sulla Capitale, uno spazio che sembra pensato per dimenticare, almeno per qualche ora, il ritmo frenetico della città.

Qui la natura è protagonista assoluta. Gerani rossi e fucsia, piante grasse e rampicanti convivono in vasi di forme e dimensioni differenti, creando un insieme rigoglioso e spontaneo. Una griglia ricoperta di vegetazione delimita parte dello spazio, proteggendo la privacy e trasformandosi in una suggestiva parete naturale.

L’arredamento è essenziale: sedute in legno, cuscini grigi e pochi complementi scelti per rendere l’ambiente accogliente senza sottrarre spazio alle piante. È facile immaginare Marina seduta qui, con un libro tra le mani, circondata dai fiori e con lo sguardo rivolto ai tetti della città. Un angolo di tranquillità che riflette perfettamente il carattere dell’intera abitazione.