acasadi Alessia Marcuzzi, l’appartamento moderno con vista mozzafiato su Roma

La casa di Alessia Marcuzzi è moderna e luminosissima, con una terrazza che si affaccia sulle bellezze di Roma.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Alessia Marcuzzi

Un appartamento moderno e minimal, con una vista mozzafiato su Roma. La casa di Alessia Marcuzzi non poteva che essere nella Capitale, luogo in cui è nata e a cui è legatissima. La conduttrice, ormai da anni, vive in uno splendido appartamento in uno dei quartieri più belli della Città Eterna.

Dove vive Alessia Marcuzzi

Dove vive Alessia Marcuzzi? La conduttrice ha scelto di abitare a Roma, sua città natale, acquistando una casa elegante e moderna nel quartiere Flaminio. Si tratta di una delle zone più vivaci e amate della Capitale, nell’area nord della città, a pochi passi da Villa Borghese.

Il quartiere è diventato negli anni un centro dello spettacolo e dell’arte contemporanea. Qui si trovano infatti il Teatro Olimpico, l’Auditorium Parco della Musica di Renzo Piano, e il MAXXI, ossia il Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo. Nel quartiere Flaminio troviamo complessi iconici, come la famosissima Villa Riccio, villini storici e palazzi che risalgono ai primi del Novecento. Proprio in questa zona di Roma si trova la cosiddetta “Piccola Londra”, ovvero una stradina con villette color pastello in stile britannico.

Alessia Marcuzzi, come ben sappiamo, ha un legame speciale con la città di Londra, ed è forse anche per questo che la scelta della sua casa è ricaduta proprio sul quartiere Flaminio. Non a caso la conduttrice, oltre alla casa romana, possiede una abitazione anche nella City.

La casa della conduttrice si distingue per gli interni in stile minimal e moderno, con toni chiari e neutri. Alessia, quando si parla di arredamento, non ama gli eccessi, ma preferisce la semplicità. Nel salotto troviamo un grande divano scuro, dove la presentatrice ama rilassarsi, fra un film da vedere con la figlia Mia e una coccola al cane. Fra gli elementi più originali dell’arredamento troviamo una foto di Marilyn Monroe, in bianco e nero e incorniciata.

La terrazza con vista spettacolare e la cucina moderna

Alessia Marcuzzi non dimentica la sua passione per lo stile minimal nemmeno quando si tratta della cucina. Questa zona della sua casa romana è super moderna con superfici extra lucide che donano un aspetto chic a tutto l’ambiente. Fra le particolarità troviamo una grande isola centrale, in cui Alessia ama cucinare e sperimentare ricette, e la grande finestra posizionata sopra il lavello che lascia entrare in casa la luce naturale.

La camera da letto di Alessia Marcuzzi è una piccola suite. Ha infatti un bagno privato che viene utilizzato solamente della conduttrice. La stanza è arredata con gusto, caratterizzata da tende leggere e mobili organizer che la Marcuzzi sfrutta per tenere tutto in ordine. A farsi notare è poi un grande quadro di Brigitte Bardot appeso alla parete, un omaggio alla diva molto amata da Alessia e considerata un’icona.

La zona più bella della casa è però la terrazza. Uno spazio esterno chic con una vista mozzafiato su Roma. Per arredare questa zona, Alessia Marcuzzi ha scelto un tavolo in pietra con sedie in ferro battuto, mentre tutt’intorno troviamo una siepe verde per proteggere da occhi indiscreti.