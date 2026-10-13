Valeria Marini scivola in diretta al GF Vip e si fa male: “Ho bisogno di un medico”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Lo specchio della discordia alla fine ha causato più guai del dovuto: Valeria Marini e Carmen Di Pietro sono le protagoniste di un incidente avvenuto in diretta tv. Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip le due showgirl, da sempre nemiche-amiche all’interno della Casa di Cinecittà sono state messe a confronto da Ilary Blasi con risultati inaspettati.

Gli scontri fra Carmen Di Pietro e Valeria Marini

Sin dal suo primissimo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, Valeria Marini si è scontrata con Carmen Di Pietro. I primi diverbi erano nati a causa di una coreografia, poco dopo le due erano arrivate alla lite, scontrandosi poi nel corso dei giorni fra nervosismi e battute.

“Non sa cantare, è stonata come una campana, poi le mettono l’autotune, e diventa brava, pure io con l’autotune diventerei una cantante lirica -, aveva protestato Carmen -. Che non sai ballare è vero. Se a me dici che non so ballare mica mi offendi. Chi si offende è fetente”.

Parole che avevano fatto infuriare Valeria Marini: “Io so ballare e cantare, ho fatto spettacoli e cantato. Ho dovuto subire quell’affronto di Paola e Chiara in diretta, e poi tu sei stonata come una campana”, si era lamentata, riferendosi ad una vecchia esibizione realizzata dalle due a Tale e Quale Show in cui avevano vestito i panni di Paola e Chiara con risultati che non erano stati particolarmente apprezzati dalla giuria del programma.

Valeria Marini cade in diretta al GF Vip

Tutto è iniziato quando Ilary Blasi ha chiesto a Carmen Di Pietro e Valeria Marini di raggiungere la Nuvola. Una volta arrivate nella stanza le due showgirl hanno parlato dell’ormai famoso specchio rotto utilizzato da Carmen che Valeria Marini sembra proprio non sopportare. Dopo un breve discorso riguardo la rivalità fra le due donne, ma anche l’età, Ilary ha invitato Carmen a fare una scelta: tenere il suo specchio oppure buttarlo.

La showgirl ha tentennato poi, spinta anche dalla Marini, ha scelto di gettare finalmente lo specchio rotto. A quel punto, presa dall’euforia, ha tentato di saltare in braccio a Valeria che è scivolata rovinosamente a terra. Una caduta che l’ha lasciata stordita e con la voce tremante. “Mi ha dato una testata in faccia, ho bisogno di un medico – ha detto subito dopo, coprendosi la bocca -. Sto sanguinando”.

Immediatamente la showgirl ha sollevato da ogni responsabilità la concorrente: “Lei è scivolata sui tacchi, non è colpa sua, è l’effetto dello specchio che se n’è andato”.

Carmen Di Pietro, visibilmente scossa, ha chiesto scusa sia alla Marini che ai telespettatori. “Doveva essere un gioco, mi dispiace – ha spiegato -. Io volevo saltare in braccio su di lei, ma Valeria è molto più alta di me, io volevo solo andarle a cavalcioni”.

Poco dopo le due sono rientrate in salotto, raggiungendo gli altri concorrenti. Valeria Marini è stata visitata in confessionale dalla dottoressa, dopo essersi ferita alla bocca. Raggiunta da Carmen Di Pietro ha rivisto il video della caduta, lasciandosi andare ad una risata liberatoria.