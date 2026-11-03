Valeria Marini in crisi al GF Vip, Jonathan eliminato punge Marina La Rosa

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Al Grande Fratello Vip va in scena lo scontro di Alex Belli con Marina La Rosa. Valeria Marini minaccia di lasciare il reality, stanca dei continui attacchi, e scoppia il biglietto gate. Mentre Ilary Blasi rivela l’eliminato dello show fra la Marini e Jonathan.

Il mistero del bigliettino

Spazio anche al bigliettino gate, scatenato da una rivelazione di Alex Belli. L’attore infatti ha mostrato in confessionale un bigliettino scritto da Valeria Marini con scritto sopra: “Sono gelosa di Federica”.

“Sono gelosa di Federica. Valeria mi ha dato un bigliettino e c’era scritto questo”, ha spiegato l’attore in confessionale, mostrando il bigliettino. Immediata la reazione di Valeria Marini che prima ha negato tutto, poi si è infuriata. “Ma non è vero, non l’ho scritto io, non è la mia grafia”, ha spiegato, giurando di non averlo scritto.

A quel punto Ilary Blasi ha spiegato: “Lui ha cercato di proteggerti, non lo voleva far vedere, ha provato a tutelarti”.

Ma Valeria Marini ha insistito: “Questo è uno scherzo, non l’ho scritto io”, ha ribadito. Poi l’intervento di Selvaggia Lucarelli che ha ripreso Guendalina Tavassi. La concorrente infatti continuava a ridere di ciò che aveva letto sul biglietto: “L’ha scritto probabilmente Valeria, ma trovo poco carino riderle in faccia”, ha detto.

Delusione Andreas

Andreas Muller era senza dubbio uno dei concorrenti più attesi al Grande Fratello Vip, ma dentro la Casa si è rifugiato nell’amicizia con Maria La Rosa. Dopo aver creato un legame con Alex Belli, il ballerino si è infatti allontanato dall’attore, evitando qualsiasi confronto con lui.

“Per me Andreas è una delusione – ha spiegato Selvaggia Lucarelli -, sulla carta è un grande personaggio, ma è lì dentro con il freno tirato e lo vedo nascosto dietro a Marina. Credo che non voglia deludere la gerarchia di simpatie e antipatie di Marina”.

La crisi di Valeria Marini

Attacchi, critiche e liti continue: Valeria Marini è ormai finita nel mirino dei concorrenti del GF Vip. La showgirl ha confessato di non poterne più, sciogliendosi in lacrime e spiegando di voler lasciare il reality. A turbarla anche il biglietto gate che l’ha fatta apparire gelosa di Federica Morello.

“Chiudiamo la vicenda. Ora Valeria dovresti fare il balletto che hai chiesto”, ha spiegato Ilary Blasi.

“Non sono stata io a chiederlo – ha affermato la showgirl -. Non mi sento bene, non sono nelle condizioni di farlo”. Alla fine gli altri concorrenti sono riusciti a convincerla, fra lusinghe e nuovi scontri.

Jonathan Kashanian eliminato dal Grande Fratello Vip

L’eliminazione del GF Vip, dopo la catena della scorsa settimana, è finalmente arrivata, regalandoci un vero e proprio “scontro fra titani”. Al televoto infatti sono arrivati Valeria Marini e Jonathan Kashanian con il verdetto che è stato letto direttamente da Marina La Rosa nella Nuvola.

Ad abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip alla fine è stato proprio Jonathan, finito al centro delle polemiche per non aver salvato Varsi la scorsa settimana.

“Stare in tv è un privilegio, ma anche una responsabilità. In alcuni momenti ho sentito di non essere più adatto, non sono disposto a tutto per soldi, fama o per esserci”, ha detto l’esperto di stile, prima di lanciare una stoccata a Marina: “Spero di non incontrare mai più una persona come te”.