800 beagle salvi dagli esperimenti, l’impresa a Verona contro l’azienda farmaceutica

I bellissimi esemplari di beagle sono finalmente liberi di vivere e giocare: l'azienda farmaceutica costretta a fare un passo indietro

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123RF Beagle

Hanno orecchie morbide che arrivano quasi a terra, occhi color nocciola che cercano subito una carezza e un carattere così mite da fidarsi di chiunque li prenda in braccio. È proprio questa dolcezza, da decenni, a fare dei beagle la razza più richiesta dai laboratori di mezzo mondo. Stavolta la loro storia prende una piega diversa: 800 beagle salvi dagli esperimenti che li aspettavano a Verona, grazie a una decisione arrivata dopo anni di ricorsi, presidi e speranze ostinate.

A scrivere il capitolo conclusivo è stato il Consiglio di Stato, che ha cancellato in via definitiva il permesso concesso ad Aptuit, centro di ricerca farmaceutica della città scaligera controllato dal gruppo tedesco Evotec. In ballo c’era un programma di test tossicologici. A bussare alle porte di Palazzo Spada era stata proprio l’azienda, dopo che il Tar del Lazio aveva dato ragione alla Lav, la Lega anti vivisezione, fermando sia l’autorizzazione originaria sia il suo rinnovo.

Sperimentazione animale a Verona, perché il Consiglio di Stato ha detto stop ai test sui cani

Era il 2021, quando un furgone partito dalla Francia consegnò ai cancelli di via Fleming un gruppo di cuccioli di pochi mesi. Da allora la Lav ha seguito la vicenda passo dopo passo, tra esposti, ispezioni dei Carabinieri forestali e sequestri che hanno già restituito una vita da cani, nel senso più bello dell’espressione, a diciassette beagle usciti da quei laboratori.

Nelle motivazioni i giudici hanno messo nero su bianco un’istruttoria piena di lacune. Nessuno aveva verificato se l’impiego dei cani fosse ancora davvero insostituibile, mancava una valutazione seria su come ridurre il numero di animali coinvolti e i passi avanti compiuti dalla scienza dal 2014 in poi erano rimasti fuori dal quadro. Il collegio ha richiamato anche le regole europee, che fissano come traguardo l’addio definitivo agli animali nei laboratori, e il compito del ministero della Salute di vigilare sulla loro tutela.

Beagle salvi e ricerca senza animali, le voci di Lav e Aptuit

Per la Lav è un giorno da ricordare. L’associazione dedica il risultato a tutti gli animali ancora chiusi nei centri di ricerca e lo legge come una spinta verso la ricerca senza animali, quella che lavora con colture di cellule umane, organi su chip e modelli al computer. Valeria Albanese, che guida l’area dell’associazione dedicata a questi metodi, è convinta che l’Italia, restando legata ai vecchi protocolli, rischi di perdere il treno dell’innovazione internazionale.

Dall’altra parte del tavolo, Aptuit parla di forte preoccupazione per i pazienti che aspettano nuove cure contro malattie gravi. L’amministratrice delegata Maria Pilla ricorda che il centro veronese dà lavoro a oltre ottocento persone, in gran parte ricercatori arrivati da ogni angolo del mondo, e teme che una lettura delle norme più rigida di quella europea finisca per spingere i progetti oltre confine. La Lav ribatte che i giudici si sono limitati a constatare un rinnovo privo dei requisiti già previsti dalla legge.

Il confronto tra scienza e tutela degli animali resterà acceso ancora a lungo, ed è giusto così. Nel frattempo ci sono 800 musetti curiosi che quei cancelli non li varcheranno mai. Chi ricorda le immagini del 2012, con i cuccioli dell’allevamento Green Hill di Montichiari passati di braccio in braccio verso la libertà, conosce bene l’emozione di finali come questo. Questa volta la salvezza è arrivata con una sentenza, e il lieto fine ha un gusto dolcissimo.