Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos I migliori stivali da pioggia da comprare

La stagione cambia, arrivano i primi temporali e il freddo. I sandali e le scarpe leggere scompaiono, ma non lo stile. Le scarpe del momento infatti sono gli stivali da pioggia: chic, comodissimi e di tendenza. Acquistarli con l’arrivo dell’autunno-inverno è praticamente un obbligo. Sono scarpe che si adattano a qualsiasi occasione, tengono i piedi al caldo – evitando i fastidiosi malanni di stagione – e sono stilose, consentendoti di creare tantissimi look.

Gli stivali da pioggia da comprare subito

Puoi sceglierli in versione black, per abbinarli su tutto, oppure optare per la versione glossy, con colorazioni che non solo si accostano ad ogni outfit, ma si fanno anche notare. Quelli di Beck sono, non a caso, fra gli stivali da pioggia più amati.

Offerta Stivali da pioggia Beck Stivali da pioggia in gomma

Impermeabili e frutto dell’evoluzione del design, sono perfetti per diventare il punto focale del tuo look, da usare per tutta la settimana, in ufficio o durante le serate con le amiche. Con lo sconto di Amazon costano poco più di 20 euro e sono tutto quello di cui avrai bisogno nei prossimi mesi per sentirti comoda e chic per tutto il giorno.

Suola dentellata e silhouette in gomma, gli stivali firmati Beck sono l’oggetto del desiderio di it-girl, influencer e appassionate di moda. Perfetti per adattarsi a qualsiasi stile, non dovrebbero mai mancare nel tuo guardaroba. Sono d’altronde il segreto per renderti favolosa semplicemente indossando un paio di scarpe.

Come abbinarli? Il bello di questi stivali e che ti consentono di creare davvero qualsiasi look. Puoi sfoggiarli da mattina a sera, senza mai passare da casa per cambiare le scarpe, saltando da una riunione in ufficio all’aperitivo con gli amici.

Ad esempio stanno benissimo con i coat dress, interpretando al meglio quello stile sporty glam che tanto ci piace, lanciato da Kate Moss. Prova l’abito cappotto in versione black o colorata, scegliendo il tessuto in base alle temperature, in alternativa prova un vestito dritto, semplicissimo, con una giacca e calzettoni a vista.

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Adori i look retrò? Allora largo spazio ad una giacca in pelle con taglio a trapezio, sciarpa, minigonna e ovviamente stivali di gomma. Per rendere l’outfit più ricercato opta per il layering delle calze, indossando collant velati e gambaletti alti a coste.

Se cerchi un look da indossare per tutto l’inverno e che si possa ricreare in pochissimi step punta sui jeans, abbinati ad un maglione con la zip e una giacca a vento altro super trend della stagione.

Ma l’incredibile versatilità degli stivali in gomma non sti ferma qui. Per l’ufficio o per il tempo libero puoi usarli con i completi in lana – gonna e maglione – una combo che ti consentirà di combattere il freddo senza per forza rinunciare allo stile. Sono perfetti pure con i look in stile preppy, l’ideale per richiamare le atmosfere londinesi. In una fusione perfetta fra praticità e comfort, ma anche stile ed eleganza che è davvero imperdibile e da cogliere al volo con l’offerta di oggi. A soli 20 euro avrai a disposizione un paio di scarpe che indosserai e non toglierai più!

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