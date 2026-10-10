Altro che sportive, le giacche a vento sono il capospalla chic per l’autunno e l’unica cosa che vorrai indossare

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images La giacca a vento è di tendenza: i modelli

Altro che cappotti e trench, le giacche a vento sono il capospalla più trendy che potrai indossare quest’autunno…e non solo! Se un tempo servivano solamente per ripararsi dalla pioggia, affrontando il meteo imprevedibile dei mesi autunnali, oggi la giacca antivento è diventata l’oggetto del desiderio delle fashion victim.

In pochissimo tempo infatti ha conquistato le passerelle, ma anche gli influencer di Tik Tok e Instagram, diventando il pezzo chiave di look street style. Ereditata dagli anni Novanta, la giacca a vento del momento è oversize, leggera e colorata, perfetta per regalare un tocco favoloso al tuo outfit.

Le giacche a vento di tendenza per l’autunno 2026

Perfetto contro la pioggia e il vento, questo capospalla è realizzato in nylon, un materiale ideale per proteggere, ma anche leggero. Grandi tasche, un elastico in vita che evidenzia la silhouette e la zip, le giacche a vento non sono solo nostalgiche, ma anche comodissime con palette vitaminiche e volumi ampi per accendere il grigiore dell’autunno-inverno 2026.

Come indossare la giacca antivento? Spesso chi si trova di fronte questo capo crede che sia semplicemente adatto per chi pratica sport. In realtà si può declinare in tanti modi diversi con abbinamenti sorprendenti. Il segreto? Abbinare il capospalla sportivo per eccellenza con dei pezzi più chic e raffinati.

Provala con pantaloni sartoriali e mocassini (altro grande trend dell’autunno 2026). Puntando su un capo nero e con questo abbinamento riuscirai a creare un look sofisticato e urban, perfetto per l’ufficio. Ma la giacca a vento è sinonimo anche di femminilità. Provala, per esempio, con una gonna midi oppure con un abito, creando un contrasto di effetti e volume. Se desideri un abbinamento più audace opta per una versione crop da abbinare a lingerie a vista e pants aderentissimi.

Il bello di questo capospalla è che ha infinite declinazioni, così tanto che puoi sfoggiarla da mattina a sera senza annoiarti mai. Prendere spunto dalle celeb è, ovviamente, il primo consiglio. Hailey Bieber va pazza per la giacca a vento e spesso la indossa cropped, con short e tacchi alti.

I modelli migliori? Puoi trovarla bicolore o monocromatica, oversize o corta, a felpa oppure con zip. La versatilità è il suo punto di forza. La giacca a vento infatti può diventare la protagonista assoluta del tuo look, indossata con stivali e un abito sporty, oppure dare quel tocco in più all’outfit con un abito o una gonna satinata lunga e camicia bianca.

Le variazioni sul tema sono così tante che la giacca a vento sta davvero bene a tutte e in autunno non riusciremo a farne a meno. Troviamo i modelli basici, leggeri e impalpabili, ma anche quelli strutturati con cappuccio e tasche maxi. Per i colori punta sulle tinte pastello, come il verde, il rosa o l’azzurro, se hai voglia di farti notare, mentre se vuoi andare sul sicuro e creare un look comfy scegli tonalità classiche come beige, nero o blu.

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