Design essenziale, funzionalità massima: tengono i piedi asciutti, si adattano ad ogni terreno e, oggi, elevano persino il look con un tocco british. Sono gli stivali di gomma, e d'ora in avanti li indosseremo tutti i giorni

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Stivali da pioggia - tendenza autunno 2026

Guardare le previsioni del tempo prima di estrarre dal guardaroba l’outfit del giorno? Roba del secolo scorso. Oggi l’unico bollettino meteo che conta è quello dettato dallo street style, e le nuvole non sono più un requisito obbligatorio per sfoggiare il pezzo più desiderato del momento. Gli stivali da pioggia — o hunter boots — hanno appena compiuto il salto definitivo dalle pozzanghere all’asfalto, quello delle grandi capitali della moda, conquistando il guardaroba della mezza stagione.

Sugli stivali da pioggia, che sono passati dalla campagna alla città per l’autunno 2026

C’è stato un tempo in cui infilarsi un paio di gambali di gomma con il sole alto nel cielo terso avrebbe suscitato solo sguardi perplessi e battute in merito all’avere casa allagata. Oggi, invece, garantisce un biglietto di prima classe per l’Olimpo delle trendsetter: sembra che gli stivali da pioggia li indosseremo per tutta la mezza stagione e sì, anche e soprattutto con il sole. Ad autunno iniziato, la Hunter boots-mania è da considerarsi ufficialmente esplosa.

È tutto vero: gli iconici Wellington della tradizione britannica, quelli tipici delle passeggiate reali di Lady Diana o dei weekend in mezzo alla natura di Kate Middleton, hanno definitivamente rotto gli argini della funzionalità per trasformarsi nell’alternativa più fresca, sovversiva e stilosa ai classici modelli in pelle.

La vera rivoluzione, oggi? Risiede proprio nel piacere quasi ribelle di sceglierli quando non servono affatto. Se la storia iniziata in Scozia nel lontano 1856 ci ha insegnato a considerarli lo scudo perfetto contro il freddo e le intemperie, la moda contemporanea ha deciso di riscriverne totalmente le regole d’ingaggio, portandoli nel backstage delle sfilate e regalando loro un posto d’onore tra le tendenze del periodo.

Il trucco per sfoggiarli con disinvoltura sotto i raggi del sole sta tutto nell’amatissimo gioco — a tratti selvaggio — dei contrasti, bandendo una volta per tutte la solita accoppiata demodé con il solito impermeabile giallo: si dà il caso che il massimalismo in auge esiga che la robustezza della gomma lucida incontri la leggerezza romantica della mezza stagione, abbinata a gonne cortissime e gambe rigorosamente nude; che se ne spezzi la severità con un blazer oversize, meglio ancora se rubato dall’armadio di lui.

Dulcis in fundo, rendono al massimo sotto ad uno di quegli abitini a fiori fluttuanti che fatichiamo ancora a mettere da parte. Per le giornate più fresche, invece, il perfetto look da It Girl londinese si costruisce giocando con i volumi, ossia sovrapponendo morbidi maglioni a treccia a gonne midi e magari lasciando spuntare, del tutto strategicamente, un paio di calzettoni spessi in lana colorata dal gambale.

Anche la palette colori si adegua a questa nuova ondata di energia: se il verde militare ed il nero rimangono i pilastri su cui poggiarsi, le fashion addicted più aggiornate sembrano essere rimaste parecchio colpite dalle nuove evoluzioni vibranti. Tra i favoriti ci sono gli Hunter boots rosso ciliegia e quelli giallo senape, l’ideale, insomma, per dare una scossa ad un outfit neutro (e un filo troppo noioso). Nuvole all’orizzonte? Non abbiamo affatto bisogno di voi.

Guess - Stivali 43711 Stivali da pioggia lucidi con inserto in lana