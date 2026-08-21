Hailey Bieber a cena con Justin. Il top giallo in seta e pizzo è l’idea per il look di fine stagione che sta bene a tutte

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Hailey Bieber: il look con canotta in seta

Continua l’estate di Hailey Bieber fra luoghi da favola, ristoranti stellati e look strepitosi. L’ultimo è quello sfoggiato ad una cena con Justin Bieber in cui la modella e imprenditrice sfoggia un top giallo in seta e pizzo. Un capo che racconta la passione di Hailey per gli anni Novanta e il ritorno di questa estetica.

Il top di seta e pizzo è il capo più amato del momento. E non a caso. Si abbina alla perfezione con qualsiasi altro capo, risolvendo l’intricato problema di: “Cosa mi metto oggi?”. Si tratta di un pezzo da tenere nell’armadio e decisamente passepartout, tutt’altro che banale e capace di regalare sensualità e unicità a qualsiasi look.

Hailey Bieber favolosa con il top giallo in seta e pizzo

Popolarissimo negli anni Novanta, per diversi anni questo capo è stato dimenticato in fondo ai cassetti. Ora è arrivato il momento di tirarlo fuori e sfoggiarlo. A svelarcelo è Hailey Bieber, icona di stile dei nostri tempi e trend setter, che in una cena con l’amato Justin Bieber, in un lussuoso ristorante, ha indossato un top giallo in seta e pizzo, abbinato a pantaloni morbidi effetto balloon, occhiali da sole da diva, e cerchietto zig zag. Un outfit nineties favoloso, perfetto per queste calde giornate estive e l’ideale per chi non vuole rinunciare allo stile quando fa caldo.

D’altronde, come abbiamo già anticipato, il top pizzo e seta è il pezzo che ti risolve il look. E il bello è che si può indossare non solo d’estate, ma anche in autunno e per il resto delle stagioni semplicemente sfruttando il potere del layering.

IPA

Le occasioni per sfoggiarla sono molteplici, da una cena con le amiche ad un aperitivo, sino all’ufficio, giocando con abbinamenti e stratificazioni. Dietro questo capo, lo sa bene anche Hailey Bieber, c’è una storia di rivendicazione di libertà femminile. Negli anni Novanta infatti mostrare capi che richiamavano la lingerie, proprio come la canotta di pizzo e seta, divenne un modo per enfatizzare la femminilità, esibendola senza restrizioni o barriere di qualsiasi tipo.

Quel mood riuscì a conquistare celebrità, influencer e stilisti, sino agli anni Duemila, quando la canotta con raso e pizzo divenne ancora più sensuale e libera, caratterizzata da sfumature pastello che si facevano notare, dal giallo burro al rosa, passando per il baby blue.

L’abbinamento più iconico? Quello con i jeans, proprio per richiamare l’estetica di questi anni, creando un look audace, disinvolto e chic. Come ci insegna Hailey Bieber questo capo sta benissimo anche con i balloon pants, i pantaloni dalla silhouette morbida e ampia che creano un contrasto interessante con il top ad effetto lingerie.

Largo spazio pure a gonne a matita, super eleganti, capaci di risaltare le forme e allungare la silhouette, abbinate con sandali dal tacco alto. Ci piace anche l’abbinamento con gonne lunghe e sneakers, sempre con vibes anni Novanta. A dare il tocco finale, come ci rivela la moglie di Justin Bieber, è sempre la borsa, meglio se maxi e di un colore in contrasto con il top.

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