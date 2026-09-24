Chi è Clara Rossi, la sorella cantautrice di Valentino

La leggenda del motociclismo Valentino Rossi ha una sorella che ha scelto tutt'altra strada nella vita: Clara Rossi, in arte Clari, è pronta a prendersi il suo spazio nel cantautorato

ANSA Valentino Rossi

Tutti conosciamo Valentino Rossi, un nome che rievoca trionfi e adrenalina. “Il Dottore” si è fatto strada sui circuiti mondiali, diventando una star immortale del motociclismo internazionale, ma non tutti sanno che nella sua vita c’è una sorella, più giovane e totalmente lontana dal suo mondo. Parliamo di Clara Rossi, musicista e cantante conosciuta col nome d’arte Clari, all’attivo con il suo album d’esordio Quel poco di cuore, in uscita il 25 settembre.

La passione per il canto e la musica sin da bambina

Classe 1997, Clara Rossi è nata a Pesaro dall’amore tra l’ex pilota Graziano Rossi e la compagna Lorena Quieti, che ha sposato in seconde nozze.

Clari – questo il suo nome d’arte – è cresciuta coltivando una naturale passione per l’arte, tanto da scrivere la sua prima canzone quando aveva soltanto 9 anni, dedicandola a una nonna mai conosciuta. Canto e musica non sono state, però, il suo unico impegno: la sorella di Valentino Rossi ha studiato Mediazione Linguistica e Interculturale, proseguendo con la laurea magistrale in Lingue e Letterature Straniere.

Ad avere una grande influenza nel suo percorso di vita e artistico sono stati i soggiorni all’estero. A 16 anni è volata negli Stati Uniti d’America, alla DeForest School nel Wisconsin, dove ha studiato e perfezionato il solfeggio e il canto corale. Tutto nel più totale anonimato. Poi ha trascorso 6 mesi a Madrid, dove la convivenza con altri studenti l’ha aiutata a superare la sua forte timidezza.

Come lei stessa ha raccontato, da giovanissima ha provato a entrare ad Amici, un po’ per curiosità anche verso i tanto ambiti casting, salvo poi scegliere un percorso più intimo, lontano dalla televisione e dai riflettori sotto cui i partecipanti al talent di Maria De Filippi si ritrovano inevitabilmente catapultati.

L’album d’esordio Quel poco di cuore

Il vero punto di svolta artistico è arrivato per Clara Rossi con Quel poco di cuore, il suo album d’esordio in uscita il 25 settembre e contenente 10 brani inediti.

Anticipato da singoli come Ore ore ore e la title track, l’album è nato al Naïve Recording Studio di Fano sotto la guida del produttore Francesco De Benedittis e si avvale di prestigiose firme autorali, come quella di Francesco Gazzè, storico paroliere e fratello di Max.

Dieci brani in cui Clari racconta il suo personale viaggio nelle insicurezze, ma elogia anche la bellezza della vulnerabilità. Come lei stessa ha raccontato, il titolo nasce dall’abitudine di proteggere troppo i sentimenti: quando si fatica a mostrare le emozioni si rischia di sembrare distaccati, finendo per isolarsi dal mondo. La sua musica si ispira ad artiste come Taylor Swift e Billie Eilish, fondendo queste vibes con la poesia del cantautorato italiano, su tutti Fabrizio De André.

Dal vivo, Clari si avvale di una band composta da Nicolas Pandolfi alla chitarra, Matilda Valentini alle tastiere, Giacomo Bartolini al basso e Francesco Cazzanti alla batteria.

Il legame col fratello Valentino Rossi

Ben consapevole del clamore che circonda il fratello maggiore, vera leggenda del motociclismo, la cantautrice ha sempre preservato la propria identità.

Sulla carta, Valentino e Clara Rossi non hanno nulla in comune se non il legame di sangue. Nei fatti, fratello e sorella sono legati da un profondo affetto. La conferma di questa unione è arrivata durante la presentazione del suo singolo al locale Il Sorpasso di Pesaro dove, tra gli amici e mamma Lorena in platea, Valentino Rossi è comparso a sorpresa per assistere alla performance, ascoltando la sorella cantare su un palco per la prima volta.

Clara ha dimostrato grande maturità anche di fronte alle cronache legate al padre Graziano Rossi, che aveva espresso l’intenzione di revocare l’assegno di mantenimento ritenendola ormai adulta e laureata. Senza alcun rancore, ha ribadito il desiderio di camminare sulle proprie gambe, ricordando con gratitudine che fu proprio il padre a regalarle la prima chitarra dopo aver compreso che la moto non era decisamente la sua strada.