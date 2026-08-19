Ballando con le Stelle 2026, Riccardo Rossi concorrente ufficiale: “Le claquette sono pronte”

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IPA Riccardo Rossi

Continua a prendere forma il cast di Ballando con le Stelle 2026. La produzione del dancing show di Milly Carlucci ha annunciato il sesto concorrente ufficiale della prossima edizione: Riccardo Rossi.

Riccardo Rossi nel cast di Ballando con le Stelle 2026

I rumors dell’ultimo periodo erano giusti: Riccardo Rossi è nel cast di Ballando con le Stelle 2026. L’attore e conduttore televisivo ha annunciato la sua presenza in un video diffuso sui social dal programma di Rai 1. Il 63enne è pronto a scendere in pista tanto che nel filmato mostra già un paio di scarpe da tip tap.

Per Rossi non si tratta della prima collaborazione con Milly Carlucci: tra i due c’è un rapporto di grande affetto e profonda stima. Riccardo è stato concorrente de Il Cantante Mascherato nel 2022, dove è arrivato terzo con la maschera del Camaleonte. Qualche mese fa è stato invece giurato a Canzonissima, nella versione rinnovata della Carlucci.

Proprio a Milly l’artista ha rivolto parole importanti in un’intervista di qualche tempo fa: “Per me lei incarna tutte le caratteristiche che servono per fare una grande televisione: la professionalità, il fatto di provare tanto e la cura di ogni minimo dettaglio”. E ora non ha avuto dubbi ad accettare questa nuova avventura televisiva.

“Eccomi Milly…Guarda che ho qua…Le claquette…Sono felice di essere stato convocato da te per partecipare a Ballando con le stelle…”, ha ora detto Riccardo Rossi nel video in cui viene annunciata la sua partecipazione nel varietà della Rai.

E ancora: “Mi sto già esercitando con le claquette perché forse tu non lo sai, Milly, ma io sono un gran ballerino di tip tap…Per me Fred Astaire è stato un grande mito…E quindi sono pronto a gareggiare lì per te…Un grande abbraccio…Ciao!”.

Il cast di Ballando con le Stelle 2026 e quando inizia

Riccardo Rossi è il sesto concorrente ufficiale di Ballando con le Stelle 2026. Prima di lui sono stati confermati i nomi dell’ex calciatore Alessandro Matri, compagno di Federica Nargi, e quello di Aurora Ramazzotti, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Ma in pista scenderà anche Noemi Bocchi, la compagna di Francesco Totti pronta finalmente a farsi conoscere dal grande pubblico quattro anni dopo l’inizio della chiacchierata love story con il mitico capitano della Roma.

Spazio pure a Jimmy Ghione, storico inviato di Striscia la notizia. Inoltre, si metterà in gioco per la prima volta in un dancing show il cantante Eugenio Finardi.

Ballando con le Stelle 2026 inizierà ufficialmente il prossimo sabato 3 ottobre e dovrà vedersela, ancora una volta, contro Tu si que vales prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi. Sul fronte dei giurati ancora nessuna novità dopo l’addio di Selvaggia Lucarelli anche se si parla sempre con una certa insistenza di un coinvolgimento di Barbara D’Urso.

E i ballerini? Per ora è certo il ritorno di Giovanni Pernice così come quello di Erica Martinelli. Non ci sarà invece Alessandra Tripoli, incinta del secondo figlio. Tra le new entry dei professionisti Leonardo Lini, ex ballerino di Amici e fratello della più nota Giada Lini.