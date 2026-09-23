Chi è Luca Marini, il fratello di Valentino Rossi

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Getty Images Luca Marini, chi è. il fratello di Valentino Rossi

Luca Marini è il fratello minore di Valentino Rossi e, come lui, ha trovato nelle moto una delle grandi passioni della sua vita.

I due hanno la stessa madre, Stefania Palma, ma padri diversi: Luca è infatti nato dalla relazione della madre con Massimo Marini. Una famiglia che ha sempre avuto le due ruote nel sangue e nella quale, crescendo, Luca ha trovato il suo posto anche lontano dal peso del nome del fratello.

Chi è Luca Marini

Luca Marini è nato a Urbino il 10 agosto 1997 e ha iniziato ad andare in moto quando era ancora un bambino. Le prime minimoto sono arrivate prestissimo e quello che sembrava un gioco si è trasformato, anno dopo anno, in una professione. Del resto, crescere accanto a Valentino Rossi significava avere le corse dentro casa, ma anche sapere quanto fosse difficile trovare una propria strada.

Luca ha iniziato a gareggiare nelle categorie giovanili e ha poi fatto il suo ingresso nel Mondiale Moto2. È stato proprio lì che ha iniziato a farsi conoscere per il suo talento, conquistando le prime vittorie e arrivando a giocarsi il titolo nel 2020, stagione chiusa al secondo posto.

Il risultato gli ha aperto le porte della MotoGP, dove ha debuttato nel 2021 con Ducati. Dal 2024 corre con Honda, ma la sua avventura in HRC è ormai agli sgoccioli: ad agosto 2026 ha firmato un accordo biennale con il team Tech3, che dal 2027 lo vede in sella a una KTM.

Per anni, inevitabilmente, il suo nome è stato accostato a quello di Valentino. Essere suo fratello ha significato avere accanto un riferimento enorme, ma anche vivere sotto una luce particolare. Luca, però, ha sempre provato a ritagliarsi il suo spazio, fino a diventare a sua volta un volto riconoscibile del Motomondiale.

Il rapporto con Valentino Rossi e le nozze con Marta Vincenzi

Tra Luca e Valentino c’è un legame molto stretto, che va oltre la passione condivisa per le moto. Sono cresciuti insieme e, negli anni, il Dottore è diventato per Luca anche una presenza importante nel suo percorso professionale. Valentino ha potuto consigliarlo, accompagnarlo in alcuni momenti della carriera e, soprattutto, vivere con lui le soddisfazioni e le difficoltà delle corse.

Fuori dalla pista, invece, Luca ha costruito la sua famiglia insieme a Marta Vincenzi. La loro è una storia iniziata quando erano ancora molto giovani: si conoscevano infatti da ragazzi e, dopo un lungo percorso insieme, hanno deciso di fare il grande passo.

Il matrimonio è stato celebrato nel luglio 2023 a Tavullia, in una giornata intima e piena di affetti. Al fianco di Luca c’era naturalmente Valentino, che ha avuto un ruolo speciale: quello di suo testimone. È arrivato alla cerimonia insieme a Francesca Sofia Novello e alla figlia Giulietta, nata nel 2022, vivendo da vicino uno dei giorni più importanti per il fratello.

Nel 2024 la famiglia si è poi allargata con la nascita di Angelina Luce, la prima figlia della coppia. Un momento che ha portato una nuova dimensione nella vita di Luca e Marta e che ha regalato anche a Valentino un ruolo inedito: quello di zio.