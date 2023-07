Nozze per Valentino Rossi, il matrimonio da sogno del fratello Luca Marini con Marta Vincenzi

Fonte: ANSA/IPA Matrimoni vip, chi si sposa nel 2023

Un matrimonio da sogno per Valentino Rossi: il fratello Luca Marini ha sposato Marta Vincenzi con una cerimonia bellissima che si è tenuta a Tavullia e di cui il numero 46 della MotoGP è stato testimone. Splendida anche la sua compagna Francesca Sofia Novello, che per l’occasione ha indossato un meraviglioso abito corallo, insieme alla loro bambina Giulietta che ha ricoperto il ruolo di damigella.

Valentino Rossi testimone di nozze del fratello Luca Marini

Le campane della Chiesa Parrocchiale di Tavullia suonano ancora a festa per Luca Marini, che ha detto Sì alla sua Marta Vincenzi poco dopo le 16,30 del 21 luglio. Valentino Rossi è arrivato alla cerimonia con la compagna Francesca Sofia Novello e la figlia Giulietta; in pole position, com’è nelle sue abitudini, perché è stato l’orgogliosissimo testimone dello sposo. Immancabile la loro mamma, Stefania Palma, che ha indossato un abito rosa cenere con pieghe.

A testimoniare ogni passo del matrimonio è stata proprio Francesca Sofia Novello, che ha anticipato il suo look nelle tante stories che ha condiviso con i suoi follower. L’influencer ha indossato un abito corallo con spacco abbinato a un paio di sandali gioiello tempestati di strass e alti sulla caviglia. I capelli sono lasciati sciolti sulle spalle, nonostante le temperature elevate di luglio, mentre per completare il look ha scelto una minibag bianca che ha portato a mano. Abito scuro per Valentino Rossi, invece, che non ha rinunciato alle sue amate Jordan.

L’abito della sposa Marta Vincenzi

Un ampio abito a nuvola, bianco, ha avvolto la splendida sposa Marta Vincenzi. La storica compagna di Luca Marini, titolare di un centro estetico a Cattolica, ha indossato un abito con gonna ampia e con corpetto di pizzo – a maniche lunghe – unito a un velo che ha coperto il volto truccato con cura. Ai piedi ha portato décolleté in tinta mentre i capelli biondi erano acconciati in uno chignon morbido. Il bouquet, a stelo lungo, era bianco come il suo bellissimo abito.

Per la festa di nozze, che si è tenuta subito dopo il rito religioso, la sposa ha deciso di cambiarsi d’abito e indossarne uno a sirena, come si vede nelle stories comparse su Instagram. Lo sposo, Luca Marini, ha invece indossato un abito classico con cravatta argento e capelli pettinati con ciuffo all’indietro.

Un vero e proprio banco di prova per Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, genitori della piccola Giulietta e coppia felice ormai da molti anni. Il matrimonio, comunque, non sembra nei loro piani. I due si stanno godendo la loro piccola, arrivata dopo che lei aveva dichiarato di desiderare molto un figlio ma di avere ancora tempo. La gioia per l’arrivo della bambina è stata grande e sembra proprio che ami i motori come il suo papà. Giulietta, un anno e quattro mesi, è già salita in sella. A testimoniarlo, c’è un video condiviso su Instagram in cui abbiamo visto la piccola stringere il manubrio di una micro moto. Per le nozze c’è tempo ma al matrimonio di Luca Marini e Marta Vincenzi ci hanno fatto sognare.