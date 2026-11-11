Il capospalla 2-in-1 che ha conquistato i social è quasi introvabile. Ecco dove comprare i dupe più belli.

Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages La giacca reversibile di Zara è virale

Se hai aperto TikTok o Instagram negli ultimi giorni, lo sai già: c’è un capospalla che ha letteralmente conquistato i feed di tutte le it-girl. Stiamo parlando della famosissima giacca reversibile di Zara. Il concept è semplice ma geniale: da una parte nylon impermeabile, dal vibe urban e perfetto per le giornate di pioggia; dall’altra, un morbidissimo pelo corto per quando le temperature scendono e hai solo bisogno di sentirti avvolta in un abbraccio cozy.

Zara

Acquista qui la giacca reversibile virale di Zara

È il capo definitivo per la cool girl contemporanea. Incarna alla perfezione quell’estetica effortless alla Hailey Bieber o Bella Hadid: pratica, un po’ androgina, ma incredibilmente stilosa. Il problema? Quando un capo diventa così virale, sparisce dagli scaffali (e dagli store online) alla velocità della luce.

Tutte le alternative double-face

Ma niente panico. Se vuoi sfoggiare anche tu questo look 2-in-1 senza dover aggiornare compulsivamente il carrello di Zara, abbiamo fatto il lavoro sporco per te. Ecco le migliori alternative sul mercato per cavalcare il trend della giacca reversibile nylon-pelo, perfette per ogni budget e stile.

Il modello elegante e stiloso in vero pelo

Per chi ama un’estetica più pulita, in pieno stile “scandi-girl” (pensa a Matilda Djerf), il capospalla reversibile declinato in palette sofisticate è perfetto per essere calda, elegante e cool: scegli tra il panna, beige, verde salvia e nero carbone. L’esterno in tessuto tecnico idrorepellente ti protegge dalle intemperie, mentre l’interno ti tiene al caldo. Il fit è sciancrato e sofisticato.

MAPIMANIA Pelliccia Sintetica double face

Lungo come una soffice coperta, anche quando piove

Se sei del team “voglio uscire avvolta nel piumone, ma renderlo fashion”, la variante lunga è la tua salvezza per i mesi più rigidi. La silhouette scende sotto il ginocchio e risolve l’eterno dilemma dei look invernali: è perfetta da buttare letteralmente sopra a qualsiasi cosa, dal completo tuta oversize per il matcha latte delle 8 del mattino, fino a un mini abito con stivali alti per la sera.

Tuopuda Giubbotto lungo reversibile

Il modello rubato dall’armadio del tuo ragazzo

Se il tuo stile è più grunge e rilassato, sei nel posto giusto dove cercare. Qui puoi trovare la giacca reversibile con dettagli utility (come multitasche sul lato in nylon e zip a contrasto sul lato in pelo). Sceglila di una o due taglie in più per ottenere quell’effetto “ho rubato la giacca al mio ragazzo”, perfetto da mixare con un paio di jeans baggy strappati e delle chunky sneakers.

Offerta Sumleno Giacca sherpa reversibile Y2K, con cerniera e cappuccio in pelliccia

Come fare styling come una vera cool girl?

Il segreto di questo capo è giocare con i contrasti. Se indossi il lato in nylon all’esterno, abbinalo a un look morbido sotto: felpa con cappuccio grigia melange, leggings neri e calzettoni di spugna a vista con le tue UGG mini. Se invece giri la giacca e metti in mostra il pelo corto, rendi il look più affilato: jeans dritti anni ’90, stivaletti a punta squadrata e un clean-girl bun tiratissimo con un po’ di gel. In entrambi i casi, l’effetto “non mi sono impegnata troppo ma sono perfetta” è assicurato.

Guarda la nostra vetrina su Amazon e scopri offerte e prodotti selezionati dalla nostra redazione in tempo reale.