Quali giochi fare in videochiamata con gli amici

editato in: da

Comunemente, quando si parla di giochi si fa riferimento inevitabilmente ad un momento di relax e divertimento, di “comunella” con gli amici e lontano dalle preoccupazioni del lavoro. Infatti, è risaputo che il gioco allontana, anche se temporaneamente, lo stress di tutti i giorni. Fino a qualche anno fa la tendenza era proprio quella di riunirsi intorno ad un tavolo con amici e familiari, sfidandosi a giochi in scatola, ma anche ad una partita a carte: oggi, invece, è molto più facile svagarsi davanti allo schermo di un cellulare, di un pc o un tablet, ma sempre in compagnia. Risulta quasi scontato dire che la scelta del gioco ed il tempo ad esso dedicato sono un fattore fondamentale affinché si possa garantire un divertimento a 360°. Per divertirsi e giocare con gli amici è quindi possibile videochiamarsi e proporre attività a distanza in chat: i giochi da fare in videochiamata sono moltissimi e non mancano certo di memoria e strategia.

È possibile optare per giochi in videochiamata online molto popolari come, ad esempio, dama, scacchi, battaglia navale, Risiko e Monopoli, completamente gratuiti e godersi un momento totale di tranquillità e rilassamento. Dunque, possiamo definire i giochi in videochiamata come un nuovo modo per divertirsi anche a distanza, in due o in grandi gruppi di amici. Ma chi ci viene in aiuto? Ovviamente la tecnologia: grazie ai classici strumenti, quali Zoom, Skype, Whatsapp, grandi e piccini possono fare videochiamate di gruppo e giocare online in qualsiasi momento della giornata. Moltissimi sono i giochi da fare online in videochiamata, così tanti che nemmeno ti immagini! Prenditi qualche istante per proseguire nella lettura di questo articolo e ti si aprirà davvero un intero mondo: abbiamo stilato per te una classifica dei migliori giochi da fare in videochiamata in compagnia di amici e parenti.

Vedo Vedo

Partiamo da uno dei giochi più semplici da fare online: Vedo Vedo e non servono nemmeno carta e penna. Come giocarci? Più facile di quanto pensi! A turno, ogni giocatore scruta attentamente lo schermo della videochiamata degli altri partecipanti e sceglie un oggetto da descrivere nei minimi dettagli. Ad esempio, qualcuno potrebbe scegliere un quadro appeso al muro che vede alle spalle di uno degli amici in videochiamata che stanno giocando con lui: comincia con un “Vedo vedo…” e prosegue descrivendo l’oggetto in questione, considerandone forma, colore e posizione. A questo punto, ogni partecipante ha qualche istante per riflettere ed indovinare l’oggetto di cui si sta parlando. Una volta risolto l’indovinello, chi vince ha diritto ad iniziare una nuova partita. Semplice, divertente e vario: un gioco davvero per tutti.

Zoom

Un altro interessante gioco da fare in videochiamata con gli amici è proprio Zoom e, come l’app apposita, sfrutta la condivisione dello schermo. È possibile giocarci in due, oppure in gruppo a distanza da casa e funziona così: uno dei giocatori sceglie un’immagine, possibilmente popolare ed iconica dal Web e applica lo zoom, in modo tale che solo pochi pixel risultino essere visibili. Poi, condivide lo schermo con gli amici, i quali si devono impegnare ad indovinare di quale immagine si tratti partendo da una piccolissima porzione di schermo. Se nessun giocatore è in grado di indovinare, è necessario ridurre lo zoom e permettere a tutti che l’immagine venga individuata. Anche questo è uno tra i più facili e veloci giochi da fare online in videochiamata.

Nomi, cose e città

Nomi, cose e città è un gioco molto popolare e conosciuto dalla maggior parte delle persone: tendenzialmente si gioca con carta e penna, ma ora scoprirai che esiste anche la versione online, la quale è parecchio simile all’originale. Ogni giocatore deve munirsi di un foglio, il quale va suddiviso in colonne con lettere ed una penna. Ogni colonna, poi, corrisponde ad una specifica categoria. Quindi si procede estraendo una lettera e scegliendo un numero da 1 a 21: capirai che ogni numero corrisponde ad una colonna e di conseguenza ad una categoria. Una volta scelta la lettera, ogni giocatore deve scrivere una parola in ogni colonna e dunque categoria, e al termine si stabiliscono i punteggi secondo i seguenti criteri:

2 punti se la parola è corretta e nessun altro giocatore l’ha utilizzata;

1 punto se la parola è corretta, ma è stata utilizzata anche da altri giocatori;

0 punti se la parola è errata o non si è stati in grado di scrivere nulla nella colonna individuata.

Vince chi raggiunge il punteggio più alto; mentre l’ultimo classificato dovrà fare penitenza. Ed ecco quindi un ottimo gioco da fare in videochiamata con gli amici, ma anche in coppia e perfetto anche per i più piccoli.

Dama e Scacchi

Due classici ormai del gioco online: Dama e Scacchi, perfetti per sfidarsi a distanza tra amici, ma con regole parecchio complesse e difficili da riassumere in poche righe. Ti sarà sufficiente sapere che stiamo parlando di due giochi da fare online altamente strategici, ideali per chi adora sfruttare l’intelletto e non cerca solo il classico momento di svago dalla routine lavorativa. Se il tuo intento non è solo quello di divertirti, ma anche tenere la mente allenata, allora la tua scelta ricadrà obbligatoriamente su una di queste due attività. Per giocare a Dama o a Scacchi è quindi importante avere una scacchiera ed utilizzare uno schermo sufficientemente grande, in modo tale da poter sempre anticipare le mosse dell’avversario. Per il resto, puoi attenerti alle regole classiche del gioco che già sicuramente conosci molto bene.

Tris

Anche Tris è un gioco molto comune, ma sapevi che puoi giocare online in videochiamata? Mettiti comodo e scopri come! Per giocare a distanza con il tuo migliore amico, devi chiaramente munirti di carta e penna: procedi disegnando due linee orizzontali e due verticali a formare una griglia. Ora decidete chi segna il cerchio “O” e chi la “X”, con l’obiettivo di riuscire a segnare tre caselle con il proprio simbolo. Proprio come intorno ad un tavolo, potete giocarci online in videochiamata e trascorrere qualche momento di intrattenimento.

Battaglia Navale

Battaglia Navale è un gioco da fare anche online in videochiamata e molto diffuso in tutto il mondo: tradizionalmente si gioca davvero solo con un foglio a quadretti ed una penna, ma esiste anche la versione in scatola. Parliamo di un gioco molto divertente, dalle regole semplici, le quali prevedono che ogni giocatore disegni due tabelle: la prima per posizionare le proprie navi e la seconda per segnare i colpi sganciati all’avversario. Puoi ora utilizzare il foglio a quadretti di cui disponi per disegnare le tabelle, indicare lettere e numeri in fila, così da formare le coordinate per ciascuna casella.

Si può scegliere di posizionare le proprie navi, in base alla grandezza della tabella e alle caselle occupate, sia in orizzontale che in verticale. Tieniti quindi pronto a disegnarle e a sferrare al tuo nemico un colpo pazzesco. A turno bisogna indicare la coordinata che si desidera colpire della tabella avversaria, mentre l’altro giocatore risponde come segue:

Acqua, se nessuna sua nave è stata colpita;

Colpito, se effettivamente una nave è stata colpita

Colpito e affondato, se colpita l’ultima casella in cui la nave avversaria era posizionata.

Chi vince? Ovviamente il giocatore in grado di colpire e affondare tutte le navi avversarie. Prima di iniziare la partita, però, consigliamo sempre di stabilire le regole circa la grandezza delle navi: sfrutta ed applica comunque tutte le strategie a te più vicine e distribuisci la tua flotta in maniera ottimale per una vittoria senza eguali. Battaglia navale: il gioco in videochiamata online perfetto per una sfida avvincente e appassionante.

L’impiccato

Ci si giocava alla scuola elementare tra una pausa e l’altra: è L’impiccato. Un classico che si ripropone anche online per spezzare la routine e trascorrere il tempo in maniera alternativa con alcuni amici. Le regole da seguire sono semplici ed intuitive: dovrai disegnare su un foglio una “L” rovesciata, sotto la quale disegnerai un omino, il povero malcapitato della situazione. Senza dirla, bisogna pensare ad una parola e per ciascuna lettera della stessa disegnare un trattino: l’insieme dei trattini andrà a determinare la lunghezza della parola. L’altro giocatore dovrà ipotizzare la parola da te pensata ed ugualmente le lettere che la compongono: ad ogni lettera pronunciata errata, disegnerai ogni piccola parte dell’omino, dalle braccia alle gambe.

Un gioco semplice e divertente, soprattutto per i più piccoli. Giunti al termine della nostra classifica dei migliori giochi da fare in videochiamata online, speriamo davvero di averti regalato qualche nuovo spunto per trascorrere in maniera originale il tempo insieme ad amici e parenti, ma soprattutto senza perdere troppo tempo a cercare di comprendere il funzionamento di ogni gioco. Una giornata di pioggia e freddo non sarà mai più noiosa da questo momento in poi!