Wanda Nara perde 7 kg con la dieta Kardashian: come funziona e il prezzo folle

Wanda Nara ha perso 7 kg: la dieta Kardashian seguita dalla showgirl argentina e il suo prezzo altissimo.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Wanda Nara

Un programma che costa migliaia di dollari e consente di perdere 7 kg in pochissimo tempo: è la dieta Kardashian seguita da Wanda Nara. La showgirl argentina è dimagrita seguendo un regime alimentare decisamente particolare e molto costoso.

Cos’è la dieta Kardashian seguita da Wanda Nara

La dieta Kardashian seguita da Wanda Nara è un percorso personalizzato che consente di recuperare la forma fisica grazie ad un mix di attività fisica, alimentazione sana, ma soprattutto assistenza di specialisti ed esperti. Il programma prevede un allenamento piuttosto duro con lunghe camminate e allenamenti quotidiani in palestra.

I pasti vengono realizzati quotidianamente da uno chef privato con un approccio completo al benessere fisico di chi segue il programma di dimagrimento. Il costo per tutto questo? 2500 dollari a settimana, un prezzo piuttosto alto, considerando che la dieta seguita da Wanda Nara, ad esempio, è durata ben tre settimane.

Il cambiamento di Wanda Nara sarebbe cominciata sul set della pellicola Quien quiere ser mi hijo? dove interpreta Lucia, una donna che chiede al suo vicino di fingere di essere suo figlio per ottenere un posto di lavoro. Una commedia romantica che ha richiesto un grandissimo impegno per Wanda. Durante le riprese infatti la showgirl avrebbe seguito un percorso di preparazione che l’avrebbe portata a prendere ben 10 kg per esigenze cinematografiche. “Ho preso 10 chili per interpretare Lucia -, aveva spiegato qualche tempo fa intervistata nella tv spagnola -. Ho fatto un sacrificio enorme per questo ruolo. Non soltanto dal punto di vista dell’interpretazione, ma anche perché ha dovuto prendere peso”.

Terminata l’avventura sul set del film, Wanda Nara avrebbe scelto di rimettersi in forma, tornando al suo peso forma. Per farlo avrebbe scelto la dieta Kardashian, seguendo il programma e spendendo ben 7.500 dollari, circa 6.700 euro.

Va specificato, come sempre, che un dimagrimento repentino spesso non solo può risultare poco sano, ma anche poco utile. I kg persi, se non si viene seguiti da un professionista, potrebbero tornare in breve tempo. Dunque prima di mettersi a dieta è sempre meglio contattare uno specialista e iniziare un percorso che sia personalizzato, seguito da qualcuno di competente in materia.

La nuova vita di Wanda Nara: battaglie legali con Icardi e programmi tv

Nel frattempo Wanda Nara prosegue la sua carriera come imprenditrice e personaggio tv fra Argentina e Italia. La battaglia legale per il divorzio dall’ex Mauro Icardi continua fra stop e colpi di scena. Il Tribunale di Milano infatti ha negato l’assegno di divorzio mensile alla showgirl argentina.

La nona sezione Civile ha decretato lo scioglimento delle nozze fra i due, rigettando la richiesta dell’imprenditrice che aveva chiesto 100mila euro al mese all’ex marito. Secondo i giudici il suo patrimonio personale le consentirebbe di avere un tenore di vita adeguato, questo dettaglio dunque non giustificherebbe il sostegno economico di Mauro Icardi.

D’altronde sono tante – come sottolineato dai giudici – le attività professionali che sono state svolte da Wanda Nara sia durante che dopo il matrimonio. Da Tiki Taka al Grande Fratello Vip, passando per la conduzione di MasterChef Argentina e Ballando con le Stelle.