Dietro la notevole perdita di peso della modella, Angelo di Victoria's Secret, molti hanno parlato di Ozempic. In realtà, a suo dire, è tutto merito di fatica, sudore e alimentazione controllata

Getty Images Adriana Lima a 45 anni di nuovo angelo di Victoria’s Secret

La supermodella brasialiana Adriana Lima, all’ultimo incredibile show di Victoria’s Secret di ottobre 2026, è apparsa incredibilmente dimagrita, ai limiti del sottopeso. Adriana era già apparsa notevolmente smagrita lo scorso anno, dopo le polemiche che l’avevano investita nel 2023, dopo la sua terza gravidanza, quando invece aveva acquistato diversi chili ed era finita nel mirino del gossip. Ieri troppo grassa, oggi troppo magra, la vita di Adriana, come quella di tanti altri vip, è prennemente sotto la lente d’ingrandimento, sezionata e giudicata. Il fatto è che, di questi tempi, il suo drastico dimagrimento è stato immediatamente associato ad Ozempic.

In realtà Adriana ha voluto spiegare direttamente la causa della sua perdita di peso, dovuta, a suo dire, non a trattamenti nè a farmaci, ma semplicemente al duro allenamento per il rientro in passerella post gravidanza. La sua routine di allenamento è celebre per essere una delle più intense e rigorose nel mondo della moda, strutturata con la mentalità e la costanza di un atleta professionista

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Dopo la nascita del suo terzo figlio Cyan, la supermodella aveva accumulato molto peso e aveva espresso apertamente le sue difficoltà quotidiane nell’accettare i cambiamenti del proprio corpo. Per ritrovare la forma fisica, ha seguito un percorso mirato basato su due fattori chiave: un a llenamento intensivo, a base di sessioni rigorose incentrate soprattutto sulla boxe (sua storica passione), abbinata a salto con la corda, sollevamento pesi, cardio e ginnastica facciale. Il tutto abbinato ad un r egime alimentare controllato. Adriana ha seguito una dieta ferrea (spesso guidata da nutrizionisti ed esperti), focalizzata su proteine magre, grassi sani e verdure, limitando drasticamente i carboidrati complessi.

Getty Images Adriana si allena praticamente ogni giorno, intensificando le sessioni fino a due volte al giorno nei mesi che precedono le sfilate importanti, come il Victoria’s Secret Fashion Show. La fitness routine di Adriana Lima: 4 pilastri fondamentali I pilastri della sua fitness routine si dividono in quattro macro-aree: la prima è la boxe (l’80% del totale), grandissima passione di Adriana Lima, che pratica da oltre vent’anni. La supermodella non si limita a colpire il sacco, ma segue veri e propri allenamenti da ring incentrati su rapidità, riflessi e combinazioni di colpi. La boxe nel suo caso viene utilizzata come principale allenamento cardio ad altissima intensità (HIIT) per bruciare calorie e scolpire braccia, spalle e addominali. Adriana è seguita storicamente da coach specializzati come Michael Olajide Jr. a New York. Seconda attività utilizzata da Adriana Lima è il salto della corda, esercizio cardio complementare che la modella utilizza per aumentare la resistenza e la reattività dei piedi. Spesso inizia le sue giornate con 10 minuti consecutivi di salto della corda appena sveglia. Durante i circuiti, usa variazioni di ritmo, salti doppi e incrociati per massimizzare il dispendio energetico e tonificare i polpacci. Getty Images Terzo pilastro è la tonificazione muscolare a corpo libero con pesi leggeri. Per non “ingrossare” eccessivamente la figura ma mantenerla definita, slanciata e forte, il suo personal trainer Walter Savage ha strutturato una routine focalizzata su tempo di esecuzione, controllo e ripetizioni: curl per i bicipiti, flessioni (push-ups) e dip per i tricipiti; squat (classici e in modalità sumo), affondi e slanci posteriori per le gambe (kickbacks) eseguiti anche con l’ausilio di cavigliere con pesi. Infine, per gli addominali, circuiti intensi di plank e crunch. Ultimo, la corsa: quando deve scaricare lo stress accumulato e liberare la mente, preferisce correre all’aperto (sessioni di circa 5 km). Per il recupero muscolare e la flessibilità, integra regolarmente lo yoga e sessioni di meditazione guidata tramite app. Getty Images L’alimentazione sana e rigorosa di Adriana Il piano alimentare ordinario di Adriana Lima si basa su una dieta a basso contenuto di carboidrati complessi, un alto apporto di proteine magre e grassi sani, e l’esclusione di zuccheri raffinati e cibi processati. La giornata tipo di Adriana Lima è così composta: • Appena sveglia: Una tazza di acqua tiepida con limone per favorire la digestione e depurare l’organismo.

• Colazione: Due uova strapazzate accompagnate da frutta fresca di stagione.

• Spuntino mattutino: Frutta fresca intera oppure un estratto verde (il suo preferito include mela, cetriolo, menta e mango).

• Pranzo: Pesce selvatico (come il salmone) o pollo alla griglia, abbinati a verdure verdi come broccoli, cavolini di Bruxelles o asparagi.

• Spuntino pomeridiano: Un frullato proteico per recuperare dopo l’allenamento, oppure verdure crude come gambi di sedano.

• Cena: Molto leggera, incentrata su una porzione di proteine magre e un contorno di verdure al vapore o insalata. In passato, Adriana aveva fatto discutere per aver rivelato i regimi estremi seguiti nei 9 giorni precedenti lo show di Victoria’s Secret, durante i quali assumeva solo frullati proteici a base di polvere d’uovo e grandi quantità d’acqua, azzerando poi i liquidi nelle ultime 12 ore. Questo approccio drastico è stato ampiamente superato ed è fortemente sconsigliato dai nutrizionisti.

Oggi, specialmente nel suo percorso post-partum, la modella si affida a un approccio più bilanciato e sostenibile a lungo termine, seguito da medici specialisti, finalizzato a eliminare l’infiammazione e a mantenere alto il metabolismo senza digiuni estremi