Due nuance gourmand, intense e avvolgenti, un solo ruolo da conquistare: la nail art del momento si tinge di nuove tentazioni, e noi siamo prontissime a cedere

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Reforma Milano Le manicure di tendenza per l'autunno-inverno 2026/27

C’è qualcosa di irresistibilmente affascinante in tutto ciò che evoca i piccoli piaceri della stagione fredda: il rassicurante profumo di una tazza fumante di latte caldo addolcito con del miele, il gusto dei dolci alla cannella, quello delle ciliegie sotto spirito, il sapore intenso del cioccolato fondente. Del resto oramai lo sappiamo bene, dal make-up alla manicure, ogni beauty trend nascente che strizzi l’occhio alle suggestioni gourmand è inevitabilmente destinato al successo. E si dà il caso che ora la domanda sia: Amarena liquorosa o Dark Chocolate?

Dimentichiamo il solito rosso, le sempre attuali nuance nude e anche il nero assoluto: l’autunno-inverno 2026/27 sembra aver deciso di alzare il livello di seduzione, puntando tutto su due tonalità altrettanto golose, intense e parecchio chic. Da una parte spicca un bordeaux scuro, profondo e sensuale come un cocktail sorseggiato davanti al camino; dall’altra un marrone avvolgente e sofisticato, proprio come il comfort food più amato dell’inverno. Ma quale delle due conquisterà definitivamente il nostro cuore, insieme alle unghie?

Amarena liquorosa, il fascino dark del rosso ciliegia

Se il rosso classico descrive perfettamente il concetto di intramontabile, la sua versione più scura e densa ne rappresenta l’evoluzione più attuale. E anche la più seducente: si chiama Amarena liquorosa e si muove tra il ciliegia intenso, il burgundy e le sfumature del vino, promettendo alle unghie un’allure elegante quanto misteriosa. Parliamo di una tonalità tutt’altro che banale, che non passa inosservata ma che, al tempo stesso, riesce a mantenere una certa raffinatezza.

Il suo punto di forza? Senza dubbio la versatilità: se sulle unghie corte e dalla forma squoval acquista un carattere contemporaneo e minimal, su lunghezze medio-lunghe, specie con forma a mandorla, esprime tutta la sua anima più glamour.

Il finish glossy è sicuramente quello che meglio valorizza la profondità del colore, trasformando la manicure in una piccola dichiarazione di stile. La scelta perfetta, insomma, per chi ama l’intensità ma non intende fare a meno del tocco femminile e sofisticato.

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Dark Chocolate: la manicure golosa che sa di lusso discreto

Dall’altra parte del ring troviamo il Dark Chocolate, una gradazione di marrone decisamente fondente, che convince grazie alla sua eleganza silenziosa. Unita al richiamo al più antico dei peccati di gola, si intende. Caldo, avvolgente e incredibilmente chic, è lui l’alternativa ideale per chi desidera abbandonare il nero senza per questo rinunciare a una manicure dal carattere deciso.

Le sue sfumature possono variare dal cacao intenso al caffè espresso, fino alle declinazioni più estreme del cioccolato extra dark. Il risultato? Sempre e comunque raffinato, sposandosi alla perfezione con i colori neutri del guardaroba di stagione, dai cappotti cammello ai caldi maglioni color crema.

Anche in questo caso — ovviamente — la parola d’ordine è luminosità: un top coat effetto vetro esalterà la componente calda della nuance, mentre regalerà alle unghie un aspetto curato e ultra classy.

Chi vince il titolo di manicure invernale?

Il quesito, ora, sorge spontaneo: Amarena liquorosa o Dark Chocolate? Se la prima conquista con la sua aura romantica e sensuale, il secondo seduce a colpi di eleganza discreta. Ci troviamo di fronte a due interpretazioni diverse della bellezza invernale, accomunate da una sola palette, profonda e avvolgente.

Per quanto riguarda il verdetto, dunque, nessuna vera sconfitta: una rappresenta la scelta ideale per chi desidera essere protagonista, mentre l’altro è perfetto per chi predilige una manicure ricercata, da indossare ogni giorno.

Perché, allora, non dare una chance ad entrambe? A decidere saranno look e umore. In fondo, quando si tratta di unghie, il vero lusso è concedersi di poter cambiare idea.