Fonte: IPA Chiara Ferragni in India, il look sembra un pigiama, ma gli accessori sono preziosissimi

Il piccolo Leone Lucia Ferragni sta crescendo e inizia a fare le sue prime esperienze. Il figlio maggiore di Chiara Ferragni e Fedez ha infatti debuttato a San Siro con la maglia del Frosinone per accompagnare Theo Hernandez, il vice-capitano del Milan, per il match d’anticipo che ha visto i rossoneri scendere in campo e vincere per 3 contro 1. A testimoniare questo grande debutto è stato il papà, che ha ripreso il momento dell’ingresso sul terreno da gioco.

Leone Lucia Ferragni, le foto da San Siro

Il figlio di Fedez e Chiara Ferragni ha preso questa nuova esperienza con grande entusiasmo. O, perlomeno, fino a quando non ha dovuto fare il suo ingresso in campo. Nelle foto e nei video che ha condiviso il suo papà, vediamo che Leone si è mostrato decisamente euforico durante la preparazione, per poi mostrarsi spaventato nel momento clou della serata. A metterlo a suo agio ci ha pensato Theo Hernandez, che l’ha preso per mano e l’ha portato con sé al centro del campo.

Il post con il quale Fedez ha testimoniato la bella serata del 2 dicembre è stato ricoperto dai commenti e in particolare da quello della sua mamma, Chiara Ferragni, che ha scritto “Il mio amore”. Con Leone, infatti, ha un rapporto davvero speciale. E, da quando è nata Vittoria, il loro legame è diventato ancora più solido. I due fratellini hanno infatti un carattere completamente diverso: la piccola è divertente ed espansiva mentre Leone è più introverso e serio. Nella sua prima uscita sul campo è apparso addirittura sorpreso per tutta la confusione che gli si era creata intorno.

Non è una novità, per lui, che era già stato allo stadio insieme al papà. Fedez è infatti solito portare i suoi figli a San Siro: un modo per sostenere la sua nuova bibita, una hard seltzer poco alcolica e poco calorica che ha presentato nei mesi scorsi. I piccoli si divertono molto, soprattutto Vittoria che in pochissimo tempo è sempre capace di rubare la scena. Persino a suo fratello, che la osserva pazientemente e la lascia fare, senza mai protestare.

La stanza di Leone nella nuova casa

Nato a Los Angeles il 19 marzo 2018, Leone Lucia Ferragni sta crescendo rapidamente. Ha iniziato la scuola da tempo e si impegna molto nei compiti, anche se ama molto giocare soprattutto con sua sorella Vittoria. E ha saputo affrontare con grande coraggio tutte le prove difficili che la vita gli ha messo di fronte, nonostante la giovanissima età. È infatti stato in ospedale a trovare Fedez quando è stato ricoverato per le due emorragie interne e ha capito di dover stare vicino ai suoi genitori.

Naturalmente, non mancano i momenti per divertirsi. Nel nuovo attico che i Ferragnez hanno acquistato come loro prima casa, Leone ha una stanza personale in azzurro alla quale tiene moltissimo. Non manca la stanza dei giochi, dove ha accesso anche la vulcanica cagnolina Paloma, e ha un bagno personale. Leone ha visitato più volte la nuova casa in costruzione e ha realizzato un video nel quale ha ripreso il vecchio appartamento, dov’è cresciuto, appena prima di traslocare.