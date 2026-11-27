Tereza è una splendida golden retriver che è la gioia della sua casa. Ora è anche diventata un'eroina: ha salvato la sua Maitê dall'annegamento

Il nome di Tereza, fino a una settimana fa, lo conosceva solo la sua famiglia. Oggi per tutti è il cane eroe del Brasile, una golden retriever che vive a Chapada dos Guimarães, cittadina del Mato Grosso a poco meno di settanta chilometri da Cuiabá. Tutto è successo venerdì 20 novembre, a bordo piscina, nel giro di pochi secondi. Giusto il tempo di una distrazione, di quelle che purtroppo capitano in ogni casa.

Quel pomeriggio la mamma, Gladissa Filbido, personal trainer, si era allontanata giusto il tempo di andare a prendere una fetta di torta. Anche la figlia maggiore, Nicolly, era andata a recuperare qualcosa per la cagnolina. A bordo vasca, ferma sulla scaletta, era rimasta la piccola Maitê.

Golden retriever salva una bambina in piscina, cosa mostra il video

Le immagini della videosorveglianza di casa mostrano cosa sia successo veramente. Maitê, all’improvviso, si lancia verso il punto in cui l’acqua è più profonda e in un attimo comincia ad annaspare. Tereza capisce subito. Corre verso il bordo, salta in acqua e nuota dritta verso la bimba, che allunga le manine, si stringe al suo pelo e riesce a tenere la testa fuori dall’acqua. Tereza resta lì accanto a lei, calma e paziente, come una piccola boa a quattro zampe. Passano pochi secondi, lunghissimi, poi Gladissa e Nicolly arrivano di corsa e la tirano su. Spavento finito.

La mamma ha condiviso il filmato sui social e il video virale ha fatto il giro della Rete, rimbalzando dal Brasile fino all’Italia. La reazione di Tereza ha una spiegazione precisa. I golden retriever arrivano dalla Scozia dell’Ottocento per recuperare la selvaggina caduta in laghi e paludi: nuotare e riportare a riva fanno parte del loro DNA. A questo si aggiunge un carattere dolce e paziente, che li rende tra i compagni più amati dalle famiglie con bambini.

Sicurezza dei bambini in piscina, l’appello della mamma di Maitê

Gladissa ha deciso di pubblicare il video con lo scopo preciso di mettere in guardia gli altri genitori. Nel suo post spiega che la figlia è abituata a frequentare le piscine e che di solito aspetta sempre qualcuno prima di entrare. Quando le hanno chiesto perché si fosse buttata, Maitê ha risposto che voleva solo fare un tuffo. Un’imprevedibilità che è tipica dei più piccoli: basta un’idea improvvisa e in un istante si trovano dove nessuno se lo aspetta. L’annegamento dei bambini è spesso silenzioso e rapidissimo, senza grida né schizzi che attirino l’attenzione.

Per la sicurezza dei bambini in piscina servono poche abitudini, da seguire sempre. La prima è la presenza di un adulto, con gli occhi sull’acqua e il telefono in tasca. Recinzioni o teli di copertura per la piscina di casa rendono più difficile l’accesso ai piccoli esploratori, e braccioli e salvagente vanno sempre affiancati dalla supervisione di un adulto. Quando l’età lo consente, anche qualche lezione di nuoto aiuta i bambini a prendere confidenza con l’acqua, che sappiamo essere un mezzo complesso.

Nel post, Gladissa ha ringraziato Tereza chiamandola la sua eroina e ha lasciato ai genitori un pensiero da tenere a mente ogni volta che ci si avvicina a una piscina: con i bambini, la prudenza non è mai troppa. Oggi Maitê sta bene, e a casa Filbido c’è una cagnolina che, c’è da scommetterci, riceverà coccole e biscotti per il resto dei suoi giorni.