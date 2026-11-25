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123RF Trapianto di rene incompatibile

“In salute e in malattia”: quante volte abbiamo sentito questa promessa davanti all’altare? Un marito friulano l’ha presa alla lettera e ha deciso di donare un rene alla moglie. Solo che marito e moglie hanno gruppi sanguigni incompatibili. E lì l’amore, da solo, poteva fare ben poco. Fino a qualche tempo fa una differenza simile bastava a spegnere ogni speranza.

Questa volta la storia ha preso un’altra piega all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove l’équipe del chirurgo Dario Lorenzin ha firmato il primo trapianto di rene robotico da donatore vivente dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale.

Trapianto di rene con gruppo sanguigno incompatibile: come è stato possibile

Ognuno di noi ha nel sangue una specie di carta d’identità, il sistema ABO. Quando chi dona e chi riceve hanno gruppi diversi, l’organismo del ricevente può produrre anticorpi pronti a scambiare il nuovo rene per un intruso e ad aggredirlo, fino al rigetto. Per evitarlo, i medici hanno preparato la moglie con un percorso di desensibilizzazione basato sulla plasmaferesi, una sorta di “lavaggio” del sangue che isola il plasma e porta via buona parte degli anticorpi indesiderati. In parole semplici, prima dell’intervento il suo sistema immunitario è stato accompagnato verso una tregua.

A tenere le fila di questa fase è stata Patrizia Tulissi, che guida il programma trapianti di rene dell’ospedale udinese, affiancata da Chiara Savignano del servizio immunotrasfusionale di cui è direttore Giovanni Barillari. Ogni tappa richiede esami ripetuti e controlli serrati, per avere la certezza che gli anticorpi siano scesi abbastanza da entrare in sala operatoria con tranquillità e da proteggere il rene anche nelle settimane successive.

Donare un rene da vivente con la chirurgia robotica: cosa cambia per i pazienti

In sala operatoria i chirurghi hanno usato due tecniche diverse, una per lui e una per lei. Al marito il rene è stato prelevato in laparoscopia, attraverso piccoli accessi nell’addome in cui passano una microcamera e strumenti sottilissimi. Alla moglie l’organo è stato impiantato con l’aiuto di un robot chirurgico. Il chirurgo siede alla console, osserva l’interno dell’addome in 3D, ingrandito più volte, e guida bracci meccanici di estrema precisione. Il robot esegue soltanto ciò che il medico comanda. Per chi si sveglia dopo l’intervento vuol dire cicatrici più piccole e, di solito, rimettersi in piedi un po’ prima.

Ogni donazione di rene da vivente, del resto, si costruisce attorno alla salute di chi dona. Si arriva all’intervento dopo una lunga serie di accertamenti e una valutazione basata su un quadro individuale. Attorno alla coppia si muove per mesi un gruppo affiatato di specialisti, dalla nefrologia all’anestesia, fino a infermieri e tecnici.

Il Friuli, poi, si trova in buona compagnia. A giugno anche l’Azienda ospedale-università di Padova aveva festeggiato il suo primo trapianto di rene da vivente eseguito con il robot. E i numeri regionali raccontano una terra che crede in questa strada: nel corso del 2025 il Friuli Venezia Giulia ha messo a segno 68 trapianti renali, e in dieci casi l’organo arrivava da una persona in vita.

Della coppia friulana sappiamo poco, e va bene così. Dopotutto, sono scelte che meritano riservatezza. Dall’ospedale di Udine arriva però un messaggio a chi vive la stessa attesa, con una persona amata in lista per un trapianto e un gruppo sanguigno che sembrava chiudere ogni porta. Per queste famiglie la donazione da vivente torna una strada percorribile, da studiare con speranza insieme al proprio centro trapianti.