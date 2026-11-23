Un disastro ambientale che procede inesorabile e che qualcuno ha trovato il modo di ricostruire: l'artico aumentato di circa 32 centimetri

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123RF Ghiacciaio artico

A Cambridge Bay, sull’isola di Victoria, l’inverno somiglia a una lunga notte blu. La luce dura poche ore, il termometro arriva spesso sotto i trenta gradi e la vita dei circa 1800 abitanti, quasi tutti Inuit, si svolge sulla banchisa dove si caccia, si pesca e ci si sposta in motoslitta.

Proprio qui, a pochi chilometri dalle case, una piccola squadra di ricercatori sta tentando un’impresa da libro di fiabe, provando a restituire al ghiaccio artico lo spessore che il riscaldamento globale gli ha sottratto. Il progetto porta la firma di Real Ice, startup britannica fondata nel 2019, che lavora con la comunità locale. Anche i cacciatori del posto hanno contribuito a scegliere dove montare il campo.

Come funziona la tecnica per ispessire il ghiaccio artico

L’idea è essenziale. Quando il gelo tocca il culmine, i tecnici aprono un foro nella lastra, aspirano l’acqua salata che scorre sotto e la riversano sopra, dove l’aria polare la trasforma in ghiaccio in fretta.

La neve, invece, svolge il resto del lavoro. Quel manto soffice che ricopre la banchisa si comporta come un piumone perché ripara la lastra dall’aria gelida e frena la formazione di ghiaccio marino sott’acqua. Bagnata dall’acqua di mare, la neve si compatta e gela a sua volta. Il piumone svanisce e il freddo può spingersi più giù, nutrendo la lastra anche dal lato sommerso. Così la banchisa si irrobustisce in due direzioni, sopra e sotto.

Il primo inverno di prove, il 2024-25, raccontato in uno studio uscito a maggio, ha dato ragione al team. Nei settori allagati il ghiaccio è arrivato a superare di 32 centimetri lo spessore delle zone vicine, quasi quanto quel tratto di mare aveva perso in mezzo secolo. Con la bella stagione, poi, quelle porzioni hanno resistito più a lungo al disgelo.

Scioglimento dei ghiacci e riscaldamento globale, perché ogni centimetro conta

Per comprendere il valore di quei centimetri basta pensare a una maglietta bianca sotto il sole d’agosto. Il ghiaccio, chiaro e luminoso, riflette gran parte dei raggi solari; le acque cupe del mare aperto se li tengono tutti, si intiepidiscono e alimentano lo scioglimento dei ghiacci vicini. Un circolo che si nutre di sé stesso, e che ogni lastra più robusta aiuta a spezzare.

Il momento è delicato. Secondo NASA e NSIDC, a marzo il picco invernale del ghiaccio artico ha eguagliato il record negativo del 2025.

La strada resta in salita. Già nel 2016 alcuni scienziati avevano fatto i conti. Per trattare appena un decimo dell’Artico ci vorrebbero dieci milioni di pompe. Per questo Real Ice sta progettando droni sottomarini che lavorino in autonomia sotto la banchisa insieme all’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

Andrea Ceccolini, alla guida della startup, lo dice senza giri di parole. La medicina decisiva contro il cambiamento climatico passa da una drastica riduzione dei gas serra quindi ispessire la banchisa serve a guadagnare tempo, a tenerla in vita mentre il resto del mondo fa la sua parte.

Intanto il team è tornato sul ghiaccio a gennaio per nuovi test, con risultati attesi nei prossimi mesi. A Cambridge Bay, dove la banchisa è strada, dispensa e casa, anche pochi centimetri in più hanno un lieto fine: il primo capitolo di una storia che vale la pena seguire.