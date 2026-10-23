La prima donna a tuffarsi da un iceberg è partita da Polignano a Mare, la storia di Molly Carlson

Un iceberg alla deriva, 15 metri di altezza e l'Atlantico gelido: Molly Carlson ha compiuto un'impresa mai riuscita prima a una donna. Ecco cos’ha fatto

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Molly Carlson

C’è chi per provare un’emozione forte sceglie un viaggio avventuroso, chi si lancia con il paracadute e chi, come Molly Carlson, decide di tuffarsi da un iceberg alla deriva nelle acque gelide dell’Oceano Atlantico. Sì, avete capito bene: la giovane atleta canadese ha scelto uno degli scenari più estremi e affascinanti del pianeta per realizzare un’impresa destinata a entrare nella storia dello sport. E le immagini del suo salto sono davvero da togliere il fiato.

La campionessa di cliff diving è infatti diventata la prima donna al mondo a effettuare un tuffo da un iceberg alla deriva, lanciandosi all’indietro da quasi 15 metri di altezza. Un momento spettacolare, che nasconde però mesi di allenamento, tanta preparazione e, naturalmente, una buona dose di coraggio.

Molly Carlson e il tuffo da record che sembra uscito da un film

Dimenticate per un attimo le piscine olimpioniche e le piattaforme da cui siamo abituati a vedere lanciarsi i grandi campioni: per la sua ultima avventura, Molly Carlson ha scelto un luogo decisamente meno convenzionale, Iceberg Alley, il suggestivo tratto di oceano al largo delle coste di Terranova, in Canada, dove enormi blocchi di ghiaccio provenienti dall’Artico si muovono lentamente tra le onde.

È proprio qui, nei pressi di Twillingate, che l’atleta ha individuato il suo trampolino naturale: un gigantesco iceberg alto quasi 15 metri, circondato dalle acque gelide dell’Atlantico.

Uno scenario meraviglioso, certo, ma anche incredibilmente pericoloso perché, a differenza di una normale piattaforma, un iceberg non è affatto stabile, si muove, cambia posizione e può persino ribaltarsi senza preavviso.

Insomma, non esattamente il posto ideale da cui tuffarsi, ma Molly aveva un obiettivo ben preciso e nessuna intenzione di rinunciarci. E anche se è un’atleta professionista abituata alle grandi altezze, affrontare un ambiente così imprevedibile ha rappresentato una sfida completamente nuova.

Per riuscire nell’impresa, infatti, Molly ha dovuto imparare persino ad arrampicarsi sul ghiaccio. Ad aiutarla è stato Will Gadd, esperto di ice climbing e atleta Red Bull, che l’ha accompagnata alla scoperta di questa disciplina.

Non sono mancati gli allenamenti nelle acque fredde di Montreal, fondamentali per abituare il corpo alle temperature estreme che avrebbe incontrato durante il tuffo, fino ad arrivare al grande giorno: dopo aver raggiunto la sommità dell’iceberg con l’aiuto del suo team e di un sistema di ancoraggio temporaneo, Molly si è trovata davanti al momento tanto atteso e si è lanciata.

Ma se pensate che il tuffo dall’iceberg sia stata la sua unica impresa spettacolare, vi sbagliate: Molly Carlson ha conquistato anche il pubblico italiano, trionfando nella gara femminile del Red Bull Cliff Diving World Series 2026, disputata il 26 e 27 settembre nella splendida cornice di Polignano a Mare.

Davanti a migliaia di spettatori, la canadese ha dato spettacolo con i suoi tuffi mozzafiato, conquistando il primo posto con 343,15 punti, davanti alle australiane Xantheia Pennisi e all’americana Lisa Faulkner.

Molly Carlson, il coraggio di superare le proprie paure

Un salto all’indietro, qualche istante sospesa nel vuoto e poi l’impatto con l’acqua gelida: così Molly Carlson ha scritto una nuova pagina della storia del cliff diving, trasformando un sogno apparentemente impossibile in realtà.

L’intera avventura è stata raccontata in Red Bull Iceberg Dive, il documentario che ripercorre la preparazione dell’atleta fino all’incredibile momento del tuffo.

Ma dietro questa impresa da record c’è anche un messaggio che va oltre lo sport: Molly, infatti, ha fatto del coraggio e della capacità di affrontare le proprie insicurezze una parte importante della sua filosofia di vita.

Non a caso, la tuffatrice ha creato anche BraveGang, una community che incoraggia le persone a credere maggiormente in se stesse e a non lasciare che la paura impedisca loro di inseguire i propri obiettivi. Si tratta di un progetto che nasce dalla sua esperienza personale con l’ansia e le insicurezze, trasformate nel tempo in una straordinaria fonte di motivazione.

Attraverso i social, infatti, Molly invita i suoi follower a condividere piccoli e grandi gesti di coraggio, perché non serve lanciarsi da un iceberg per dimostrare di essere coraggiosi, a volte basta affrontare una situazione difficile, inseguire un sogno o semplicemente scegliere di essere se stessi

E se è vero che non tutte sogniamo di lanciarci da una montagna di ghiaccio in mezzo all’oceano, la sua storia ci ricorda qualcosa che vale anche nella vita di tutti i giorni, ovvero che a volte il passo più importante è proprio quello che abbiamo più paura di compiere.