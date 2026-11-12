Harry, i figli, la mamma e gli amici più stretti: chi è al fianco di Meghan Markle dopo l’arresto del padre e come sta vivendo i giorni più difficili

IPA Meghan Markle

“È distrutta. Si tratta di suo padre, una persona di cui si è sempre fidata e a cui è stata molto legata per molti anni”. A raccontare lo stato d’animo di Meghan Markle è una fonte vicina alla Duchessa, dopo l’arresto di Thomas Markle con l’accusa di detenzione di materiale pedopornografico. Per la figlia, che ha interrotto i rapporti con lui nel 2018, è un nuovo capitolo doloroso. “Le accuse sono devastanti per lei. È molto triste”, ha aggiunto la fonte. Una persona vicina alla coppia ha sottolineato però il sostegno che sta ricevendo: “Sta resistendo bene. Ha molti amici e familiari su cui fare affidamento”.

Chi è al fianco di Meghan dopo l’arresto di Thomas Markle

A sostenerla c’è Harry, che l’ha accompagnata a Bruxelles nella prima uscita pubblica dopo l’arresto. La coppia è arrivata mano nella mano al Parlamento europeo, dove il Principe ha pronunciato il discorso inizialmente previsto a due voci. “Non sono qui come esperto o come politico. Sono qui come padre. Mia moglie, come madre”.

Dalla fine di agosto la famiglia vive di nuovo nel Regno Unito, e secondo alcune fonti la Duchessa sta cercando di concentrarsi proprio sui figli e sul lavoro che le sta a cuore. Proteggerli è stata la ragione di ogni sua scelta nei confronti del padre: nella dichiarazione diffusa a fine ottobre aveva spiegato che la distanza da lui e la decisione di non fargli conoscere i nipoti servivano “solo a proteggerli”.

Oltre a Harry e ai figli, Meghan può sempre contare sulla madre, Doria Ragland, che avrebbe aiutato l’FBI durante le indagini. Anche Meghan sarebbe pronta a fare altrettanto. Al fianco della Duchessa ci sono anche gli amici di sempre: nessuno di loro si è esposto pubblicamente con il proprio nome, ma chi le è vicino ha scelto di far sapere come sta.

Come sta Meghan Markle

Martedì 10 novembre Meghan Markle è tornata in pubblico per la prima volta dopo la notizia. Insieme al Principe Harry era attesa al Parlamento europeo di Bruxelles per l’inaugurazione del Lost Screen Memorial, un’installazione dedicata ai ragazzi morti a causa dei pericoli della rete. Il programma prevedeva un intervento a due, ma alla vigilia la Duchessa ha rinunciato a prendere la parola.

Ai cronisti che le chiedevano come stesse affrontando questi giorni non ha risposto: la coppia ha deciso di non commentare l’arresto. Per la sua cerchia, l’impegno sui temi della sicurezza online ha anche un valore personale: “Crede di poter fare del bene attraverso quel lavoro”.

Il rapporto con il padre si era chiuso già da tempo. Secondo la stampa inglese, nel dicembre 2025 Meghan gli aveva fatto recapitare una lettera nell’ospedale filippino in cui era ricoverato dopo l’amputazione di una gamba, chiarendo che non avrebbe mai incontrato i nipoti. Thomas Markle è stato nuovamente arrestato il 10 novembre, dopo aver presumibilmente rimosso il braccialetto elettronico. La giudice ha revocato la libertà provvisoria e disposto la detenzione in attesa del processo. È stata inoltre ordinata una valutazione psichiatrica, la cui relazione dovrà essere presentata al tribunale entro il 20 novembre.