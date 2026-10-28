Meghan Markle, dopo le gravi accuse al padre ha deciso di non usare i social

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Meghan Markle

Era pronta a godersi un po’ di tranquillità dopo il rientro nel Regno Unito, e invece Meghan Markle sta affrontando in questi giorni una vera e propria tempesta mediatica. Da quando suo padre Thomas è stato accusato di possesso di materiale pedopornografico, la duchessa del Sussex e suo marito Harry avrebbero deciso di proteggere la serenità familiare scegliendo di non utilizzare i social.

Meghan Markle, come sta proteggendo la sua salute mentale dopo lo scandalo

Le gravi accuse mosse a Thomas Markle, indagato per possesso di materiale pedopornografico, avrebbero profondamente turbato sua figlia Meghan. Per proteggere il suo benessere psicologico, la duchessa del Sussex e suo marito Harry avrebbero quindi deciso di prendersi una pausa dai social, come riporta il magazine Page Six.

“Il principe Harry ci ha detto personalmente il mese scorso che non è presente sui social media, e lo stesso vale per Meghan, nonostante abbia due account Instagram. Ci sono persone che li aiutano a gestire gli account e a pubblicare contenuti per loro conto, consentendo così a entrambi di prendersi una pausa dai social media per tutelare la propria salute mentale”, ha spiegato la giornalista Andrea Caamano.

Meghan Markle, la reazione alle indagini

Meghan e Harry si trovavano già lontani dal Regno Unito quando la notizia delle indagini è diventata pubblica. La loro partenza, dunque, non sarebbe stata una reazione allo scandalo: “Sappiamo che la notizia è emersa mentre Meghan si trovava già fuori dal Paese per le vacanze scolastiche di metà trimestre di ottobre, quindi la coincidenza è stata fortuita”, ha raccontato ancora Caamano. Secondo la reporter, la famiglia dovrebbe tornare nella propria abitazione nel Regno Unito verso la fine della settimana, in tempo perché i bambini riprendano la scuola dopo la pausa.

Nonostante le gravi accuse rivolte a Thomas Markle abbiano comprensibilmente lasciato sua figlia molto scossa, la Duchessa sarebbe al momento circondata dall’affetto della famiglia e degli amici. “Sia nel Regno Unito sia all’estero si sono fatti avanti per farle sentire la propria vicinanza”, ha riferito la giornalista.

Le accuse a Thomas Markle

Lo scorso mese il magazine The Sun ha diffuso notizie secondo cui immagini di abusi sessuali ai danni di minori sarebbero state trovate nell’ex residenza nelle Filippine di Thomas Markle, che vive negli Stati Uniti e nega di essere in possesso di materiale del genere. Dopo aver appreso la notizia, la duchessa del Sussex ha diffuso un comunicato stampa, nonostante da tempo non intrattenga più rapporti con il padre.

“Sono profondamente turbata per le notizie emerse nelle ultime 24 ore e il mio pensiero va a tutti i bambini ai quali potrebbe essere stato fatto del male. La mia sincera speranza è che sia fatta giustizia e che la priorità resti la sicurezza e la tutela di piccoli innocenti”, ha fatto sapere.

Il rapporto tra Meghan e Thomas Markle si era già deteriorato nel 2018, prima del matrimonio della duchessa con Harry. In quell’occasione, Scotland Yard aveva ricevuto segnalazioni riguardanti il padre di Meghan e la Duchessa era stata informata del fatto che sarebbero state condotte verifiche. Per questo motivo, Markle aveva preso le distanze dal genitore, scegliendo di non coinvolgerlo nella vita dei suoi figli.

Intanto, dopo lo scandalo legato all’ex principe Andrea e al caso Epstein, la Royal Family sembra proprio non riuscire a trovare pace.