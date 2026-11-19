Harry e Meghan, dietro il possibile ritorno a Londra si nasconderebbe un segreto mai svelato a Re Carlo. E i sospetti di William potrebbero non essere infondati

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Getty Images Meghan Markle ed Harry

Altro che il desiderio di riavvicinarsi ai Windsor. Dietro la decisione del Principe Harry e di Meghan Markle di tornare a vivere nel Regno Unito si nasconderebbe una ragione ben diversa. Una ragione rimasta nascosta persino a Re Carlo. A lanciare l’indiscrezione il giornalista Rob Shuter, secondo il quale i Duchi di Sussex avrebbero valutato il trasferimento nel Regno Unito, a quattro anni dalla Megxit, per proteggersi dallo scandalo che ha travolto la famiglia dell’ex attrice.

Il vero motivo per cui Harry e Meghan sono tornati nel Regno Unito

Harry e Meghan Markle avrebbero deciso di fare un passo indietro per la necessità di trovare un ambiente più protetto, lontano dalle pressioni mediatiche americane. A quanto pare da tempo la coppia era a conoscenza della situazione di Thomas Markle, il padre della Duchessa arrestato nei giorni scorsi per possesso di materiale pedopornografico.

A sostenerlo alcune fonti citate da Naughty But Nice, la newsletter del giornalista Rob Shuter: i Sussex avrebbero previsto l’arrivo di una controversia legata alla famiglia d’origine di Meghan e avrebbero così iniziato a considerare un trasferimento prima che la vicenda diventasse di dominio pubblico.

“Sapevano esattamente cosa stava per succedere. Volevano tornare in Gran Bretagna prima che lo scandalo scoppiasse. Credevano che essere più vicini alla famiglia reale li avrebbe protetti“, ha raccontato un insider.

Stando a questa ricostruzione, Harry e Meghan avrebbero inoltre considerato le leggi britanniche sulla privacy un possibile strumento per limitare l’attenzione della stampa sulla loro vita privata.

La vicinanza a Buckingham Palace avrebbe rappresentato un ulteriore vantaggio, soprattutto nell’eventualità di una nuova esposizione mediatica della famiglia Markle.

Re Carlo sarebbe stato tenuto all’oscuro delle vere intenzioni di Harry e Meghan

L’aspetto più delicato del retroscena riguarda proprio Re Carlo che non sarebbe stato informato delle vere ragioni che avrebbero spinto il figlio e la moglie a valutare il ritorno in patria.

I Duchi di Sussex speravano di poter contare sul sostegno del sovrano dopo aver visto il suo comportamento nei confronti del fratello Andrea, anche lui al centro di gravi dispute legali.

“Avevano visto come Carlo aveva trattato Andrea e credevano che avrebbe protetto anche Harry. Volevano i vantaggi derivanti dalla vicinanza a Palazzo, ma non hanno raccontato al Re tutta la storia”, ha aggiunto un’altra gola profonda.

Harry e Meghan avrebbero dunque cercato la protezione della monarchia senza condividere con Carlo tutte le informazioni relative alla situazione che li preoccupava.

Una ricostruzione che, se confermata, rischierebbe di complicare ulteriormente i rapporti tra il Principe e suo padre, già segnati da anni di tensioni.

Il retroscena sull’arresto del padre di Meghan Markle

Secondo questa ricostruzione, Meghan Markle sarebbe stata a conoscenza del materiale in possesso del padre già dal 2018 e, dallo scorso 10 luglio, anche della presunta segnalazione del fratellastro Thomas all’FBI. Proprio da quel momento, la Duchessa e il Principe Harry avrebbero iniziato a valutare l’ipotesi di lasciare gli Stati Uniti per trasferirsi nel Regno Unito.

“Volevano la privacy, la protezione e il Palazzo a portata di mano. Quello che non volevano era dover spiegare tutto a Carlo”, ha rivelato un’altra fonte citata da Rob Shuter. Un retroscena che, se confermato, getterebbe una luce diversa sulle reali motivazioni del possibile ritorno dei Sussex in Gran Bretagna.

E al tempo stesso potrebbe dare ragione al Principe William, da tempo distante dal fratello Harry e da Meghan Markle. L’erede al trono non ha mai nascosto di aver perso totalmente la fiducia nei confronti del fratello. E questa presunta decisione dei Sussex di non rivelare a Re Carlo tutte le motivazioni del loro possibile ritorno in patria rende ora più difficile una riconciliazione.