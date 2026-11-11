Meghan Markle, il padre Thomas in carcere dopo “aver tagliato il braccialetto elettronico”

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IPA Meghan Markle

Un nuovo scandalo scuote la famiglia di Meghan Markle e questa volta al centro della vicenda c’è nuovamente suo padre Thomas Markle, con il quale la Duchessa del Sussex ha interrotto i rapporti ormai da anni. L’uomo, 82 anni, è finito nuovamente sotto custodia delle autorità americane dopo aver rimosso il braccialetto elettronico che gli era stato imposto in seguito all’arresto per possesso di materiale pedopornografico. Una vicenda giudiziaria delicatissima che si aggiunge alle tensioni familiari e riporta sotto i riflettori un rapporto padre-figlia già profondamente compromesso. Ma cosa è successo esattamente e perché un giudice ha deciso di disporre la detenzione dell’uomo?

Thomas Markle arrestato di nuovo: cosa è successo in Florida

A riportare gli ultimi sviluppi della vicenda che vede coinvolto il padre di Meghan Markle sono diversi media americani: secondo quanto comunicato dalle autorità, Thomas Markle avrebbe tagliato e rimosso il dispositivo elettronico di sorveglianza intorno all’1:45 del 10 novembre, violando così le condizioni stabilite per la sua libertà provvisoria.

L’uomo era stato arrestato venerdì 6 novembre in Florida, ma un giudice gli aveva successivamente concesso di attendere gli sviluppi del procedimento fuori dal carcere, a condizione che indossasse un braccialetto elettronico, una disposizione che, secondo gli investigatori, non avrebbe rispettato.

Dopo il nuovo intervento delle forze dell’ordine, il magistrato federale Lindsay Saxe Griffin ha disposto così che Markle rimanesse detenuto senza possibilità di rilascio su cauzione: il padre della Duchessa si troverebbe quindi sotto custodia federale e, a confermare il provvedimento, sarebbe stato anche l’ufficio del procuratore federale, che avrebbe sottolineato la necessità di rispettare le condizioni imposte dal tribunale.

A rendere particolarmente inquietante la vicenda sono però soprattutto le accuse che avevano portato al primo arresto: Thomas Markle era stato infatti accusato di essere in possesso di materiale raffigurante abusi sessuali su minori, dopo che gli investigatori federali avrebbero individuato documenti e immagini sospette all’interno di due depositi nell’area di Los Angeles.

Secondo quanto riferito dalle autorità, sarebbero stati sequestrati circa 78 oggetti, tra cui fotografie, negativi, diapositive e libri: parte di questo materiale sarebbe attualmente al centro delle indagini.

L’inchiesta avrebbe preso avvio dopo una segnalazione del figlio Thomas Markle Jr., fratellastro di Meghan, che avrebbe scoperto immagini sospette nell’abitazione del padre nelle Filippine. Le accuse restano tuttavia oggetto di un procedimento giudiziario e non costituiscono una condanna: la responsabilità penale dell’uomo dovrà essere accertata nelle sedi competenti.

Meghan Markle e il rapporto spezzato con il padre: le parole della Duchessa

La vicenda inevitabilmente riporta l’attenzione anche su Meghan Markle, che da tempo mantiene le distanze dal padre: un rapporto complicato il loro, finito sotto i riflettori internazionali soprattutto nel 2018, in occasione del matrimonio con il principe Harry.

Negli anni, tra interviste, dichiarazioni pubbliche e reciproche incomprensioni, la frattura familiare non si sarebbe mai ricomposta ma, di fronte alle recenti accuse, Meghan avrebbe deciso di rompere il silenzio, dichiarandosi profondamente turbata.

La Duchessa aveva inoltre rivelato che già nel 2018 era stata inviata alle autorità britanniche una lettera contenente accuse preoccupanti nei confronti del padre, sostenendo di aver ricevuto rassicurazioni sull’avvio di verifiche.

Un passaggio particolarmente significativo riguarderebbe la decisione di non permettere a Thomas Markle di avere contatti con i suoi figli, Archie e Lilibet: secondo quanto dichiarato da Meghan, infatti, la distanza sarebbe stata motivata dalla volontà di proteggere i bambini. La Duchessa ha anche espresso la speranza che la giustizia faccia il proprio corso e che la tutela dei minori rimanga la priorità assoluta.

Per Thomas Markle si apre adesso una fase giudiziaria particolarmente delicata: oltre alle accuse originarie, la rimozione del braccialetto elettronico ha determinato la revoca delle condizioni di libertà provvisoria. Le autorità ora dovranno proseguire gli accertamenti sul materiale sequestrato, mentre resta prevista una valutazione delle sue capacità di comprendere il procedimento e collaborare con la difesa.

Intanto, per Meghan, questa storia rappresenta un nuovo capitolo doloroso di una vicenda familiare già molto difficile, questa volta segnata da accuse di estrema gravità.