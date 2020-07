editato in: da

L’abito bianco d’estate è la mia passione: freschissimo, leggero e svolazzante, fa risaltare l’abbronzatura e ci permette di camminare anche sotto il sole senza patire troppo il caldo! Il rischio però è che faccia un po’ sposina, oppure che risulti troppo romantico, quando magari il nostro gusto è decisamente più grintoso. Come fare? Ecco qualche consiglio pratico.

L’abito bianco d’estate, ecco come abbinarlo con stile: scegliete quello giusto per voi

Non tutti gli abiti bianchi sono uguali. Esattamente come per ogni capo d’abbigliamento, scegliete quello più adatto al vostro stile e alla vostra fisionomia. La tunica bianca e super semplice potrà andare bene per chi non ama troppo i fronzoli e ha bisogno di tagli puliti e lineari. Il minidress invece sarà più adatto a chi vuole mettere in risalto le gambe.

L’abito bianco d’estate, ecco come abbinarlo con stile: con accessori insoliti

Un paio di occhiali oversize o vintage, magari pescati in qualche mercatino, una collana particolare, o addirittura una pochette da appendere al collo, calzature diverse dai soliti sandali: ecco una serie di accessori che possono dare un twist inaspettato al vostro abito bianco, anche al più semplice!

L’abito bianco d’estate, ecco come abbinarlo con stile: rendetelo rock

Anche l’abito più romantico può essere reso rock con gli accessori giusti: una borsa nera, occhiali maschili e sandali allacciati in vernice possono dargli un tocco di grinta, anche in caso di pizzi dall’aria bon ton!

L’abito bianco d’estate, ecco come abbinarlo con stile: con le sneakers

Un classico! Non serve che le sneakers siano l’ultimo grido della moda, vanno benissimo anche delle semplici ginniche bianche oppure colorate, per staccare con una nota un po’ più carica. Sdrammatizzano e rendono l’insieme facile e portabile anche in città.

L’abito bianco d’estate, ecco come abbinarlo con stile: occhio alla biancheria

Prima di chiudere, una piccola postilla: occhio alla biancheria! L’abito bianco vuole la biancheria color carne. Bianco, nero o altri colori si vedono a distanza di metri, quindi… meglio evitare!