Come abbinare la biancheria ai vestiti: consigli pratici

Non so mai come abbinare la biancheria: sotto al bianco che colore metto? E sotto ai colorati? Aiutami!

Qual è il modo giusto di abbinare la biancheria? Cosa si indossa sotto il bianco? E sotto il nero? È vero che il color carne è sempre così triste? Vediamo se riesco a fare un po’ di ordine tra tutte queste domande.

Come abbinare la biancheria ai vestiti: non si deve vedere

Sulla biancheria posso dire di avere una certa esperienza, perché i miei genitori avevano negozi che vendevano lingerie di lusso, quindi sono letteralmente cresciuta in mezzo a pizzo, mutande, reggiseni, body, sottovesti… e chi più ne ha più ne metta! Come ho scritto anche sul mio blog, la biancheria intima è intima, quindi non deve vedersi. Non è elegante che spuntino fuori orli di slip, bretelline di reggiseni o di canotte, specialmente se in colore a contrasto. Il mio suggerimento è quello di fare in modo di abbinare la biancheria all’abbigliamento cercando un colore che si avvicini il più possibile a quello che indossiamo.

Come abbinare la biancheria ai vestiti: abbinate anche lei!

Importante: la biancheria va indossata abbinata, mi raccomando! Il pezzo sopra, il pezzo sotto ed un’eventuale canotta vanno portati abbinati, non scompagnati: è una piccola coccola, un’attenzione verso voi stesse, che vi farà sentire in ordine.

Come abbinare la biancheria ai vestiti: sotto il bianco, il nudo

Sotto al bianco, come sotto a tutti i colori chiari o ai tessuti garzati o trasparenti, soprattutto d’estate, la regola è una: il color carne, o color nudo. Non è affatto detto che sia un colore triste o scialbo: c’è della lingerie color carne raffinatissima e super sexy, in pizzo o simili… che però non traspare per nulla dai vestiti! C’è chi è invece della corrente che sotto al bianco possa starci anche il nero: io personalmente non condivido questo pensiero e trovo sia più chic che la biancheria non si veda!

#ConCosaLoMetto a cura di Angela Inferrera