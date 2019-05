editato in: da

La bralette è un reggiseno molto sexy che ultimamente sta imperversando, in tutti i colori e con ogni tipo di pizzo. Ecco qui qualche consiglio per indossarlo con gusto.

Come indossare la bralette, consigli di stile: premessa

Fate molta attenzione: il confine tra essere sexy ed essere volgari è sottilissimo! Il gioco di vedo non vedo ci sta, finchè è una cosa delicata e chic. Inoltre, un appunto sulla bralette: è un tipo di reggiseno adatto a voi se avete poco seno o se avete seno alto e molto sodo. Sostiene poco e, anche se dovesse avere un po’ di imbottitura, essendo fatto in pizzo, non avrà mai la tenuta di un reggiseno più costruito. Fate attenzione a questa cosa, perchè rischiate di indossare un reggiseno che non vi valorizza. Se amate il pizzo, piuttosto preferite una coppa preformata, così almeno avete la certezza che vi sostenga.

Come indossare la bralette, consigli di stile: con il chiodo

Il chiodo è un capo tosto, che ben si addice ad un capo romantico come la bralette. Potete indossarlo con una camicia o un top scollato a V, jeans e sneakers per un look da tutti i giorni e tacchi a spillo se invece volete essere super sexy!

Come indossare la bralette, consigli di stile: con la camicia

Il mio consiglio è sempre quello di preferire il tono su tono o in alternativa il color nudo in modo che la bralette si veda e non si veda (come appunto dicevamo sopra). Potete sbottonare la camicia un bottone in più, stando sempre attente a non esagerare!

Come indossare la bralette, consigli di stile: con un top in colore a contrasto

L’eccezione al color nudo è il nero: è un colore che sta benissimo se messo a contrasto con un top scollato dal colore acceso: azzurro, rosa, rosso. Vi permette di scollarvi un po’ di più senza scoprirvi troppo.