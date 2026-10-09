Per sempre Maneskin, la foto di gruppo di Thomas Raggi che toglie ogni dubbio

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IPA Damiano David

Per giorni la fotografia più cercata d’Italia semplicemente non esisteva. Certo, circolavano i frammenti: Thomas Raggi che imbraccia la chitarra durante la festa, Ethan Torchio in abito elegante, Victoria De Angelis dentro la cabina per fototessere messa a disposizione degli invitati. Tutta una serie di dettagli raccolti uno a uno dai profili degli ospiti, incastrati insieme fino a ricomporre la serata come un album costruito per pezzi.

Dei quattro inquadrati nello stesso scatto, niente. Poi ha pubblicato Thomas. Il più silenzioso del gruppo, quello che negli ultimi due anni ha parlato quasi solo attraverso una chitarra, ha messo su Instagram l’unica immagine che tutti stavano aspettando: Damiano, Victoria, Ethan e lui. I Maneskin finalmente insieme.

I Maneskin insieme al matrimonio di Damiano prima della reunion

I fatti sono pochi e piuttosto semplici. Damiano David e Dove Cameron si sono sposati il 24 settembre 2026 a Montalcino, con una cerimonia civile riservata. Si erano conosciuti nel 2022 dietro le quinte degli MTV Video Music Awards, e il fidanzamento era arrivato il 3 gennaio 2026, annunciato con un carosello di foto e l’anello in bella vista accompagnato da una frase diventata subito virale: “It’s gonna be a beautiful year”.

Il resto l’ha fatto la Rete, perché l’organizzazione era blindata, gli sposi hanno centellinato le immagini, e il vuoto lasciato dalla coppia si è riempito da solo. Ogni storia di un invitato è diventata una prova. Ogni dettaglio di sfondo, un indizio. Tra gli ospiti sono state avvistate anche Lavinia Albrizio, legata a Thomas Raggi, e Luna Passos, compagna di Victoria De Angelis.

La pausa che tutti hanno deciso di leggere come una rottura

Vale la pena ricordare da dove veniamo, perché negli ultimi due anni il racconto ha preso una piega che i fatti non giustificavano mai del tutto.

I Måneskin non si sono mai sciolti. Dopo la pausa annunciata nel 2024, i quattro hanno semplicemente smesso di muoversi insieme, senza che nessuno mettesse la parola fine. Damiano ha costruito una carriera solista vera, con Funny Little Fears uscito a maggio 2025 e certificato disco d’oro in Italia; Victoria si è affermata come dj nei club internazionali; Thomas ha pubblicato il suo primo album da solo, Masquerade, prodotto da Tom Morello; Ethan si è tenuto il profilo più basso di tutti.

Quattro persone che, dopo anni senza mai fermarsi, avevano bisogno di stare ferme. Damiano l’ha detto esplicitamente dal palco del Forum di Assago nell’ottobre 2025, spiegando che qualcosa dentro di lui si era rotto e che quel qualcosa doveva sistemarselo da solo.

Il rapporto tra Victoria e Dove Cameron

Da quando Damiano si è fidanzato, sono circolate voci su un presunto attrito tra la bassista e l’attrice americana. Ma nessuna delle due ha mai detto una parola in merito, eppure per mesi la teoria ha avuto una sua vita autonoma, alimentata esclusivamente da assenze, silenzi e like mancati.

È il copione più vecchio che esista: l’amica di una vita e la fidanzata nuova, messe l’una contro l’altra da persone che non conoscono né l’una né l’altra. Con l’aggravante che qui la “fidanzata nuova” è un’attrice con una carriera ventennale alle spalle e l’”amica di una vita” è la persona che ha letteralmente dato il nome alla band.

Quando poi sono emerse le immagini della festa, dalle nozze è arrivato anche il dettaglio che smonta tutto: Victoria, a un certo punto della serata, si è emozionata. Fine della teoria.

La reunion prima di Sanremo 2027

Il riavvicinamento, a guardarlo oggi, è stato lentissimo e perfettamente tracciabile. L’11 ottobre 2025, durante una data romana del tour solista di Damiano David, Victoria, Thomas ed Ethan sono comparsi a sorpresa tra il pubblico. Il 27 aprile 2026 si sono ritrovati tutti e quattro a Roma per il compleanno di Victoria, con Damiano arrivato dalla Sicilia insieme a Dove, e i festeggiamenti proseguiti a Trastevere.

L’11 maggio Fiorello ha raccontato a La Pennicanza di aver incontrato Ethan e Thomas agli Internazionali di Tennis e di essersi fatto confermare da loro la reunion.

Il 31 agosto 2026 Stefano De Martino ha ufficializzato quello che tutti davano ormai per fatto: i Måneskin saranno ospiti di Sanremo 2027, sul palco dell’Ariston, nella settimana dal 16 al 20 febbraio. La pace definitiva tra i quattro passa anche per Fabrizio Ferraguzzo, che del Festival è direttore musicale e della band è storicamente manager. E per ora l’annuncio riguarda soltanto un’ospitata.