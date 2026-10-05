Damiano David, le foto inedite dal matrimonio e la dedica a Dove Cameron: “Il giorno più bello”

Damiano David e Dove Cameron svelano sui social le foto inedite della grande festa di matrimonio in Toscana, l'abito della sposa e la torta coperta di fiori

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

Getty Images Damiano David e Dove Cameron

Un’intera settimana di silenzio social. Il giusto tempo per godersi i primi giorni di una nuova vita in due. Il matrimonio si è celebrato lo scorso 24 settembre, ma soltanto a ottobre già iniziato Damiano David ne ha condiviso sui social alcune foto. Scatti inediti che svelano qualche dettaglio in più su look, torta e location e che testimoniano l’immensa emozione dell’innamoratissimo neomarito. “Il giorno più bello della mia vita” scrive il rocker.

La torta ricoperta di fiori e le lacrime dello sposo, i nuovi dettagli

“I giorni più belli della mia vita” così Damiano David, in inglese, descrive su Instagram quei giorni di fine settembre in cui ha reso ufficiale l’unione con la bella Dove Cameron. Il rocker italiano e la popstar statunitense sono convolati a nozze il 24 settembre, nel borgo medievale di Montalcino, in Toscana. Il giorno dopo, a seguito di una romantica cerimonia nel verde, gli sposini hanno festeggiato assieme a un folto numero di amici e famigliari. Ed è proprio della grande festa che Damiano ha mostrato dettagli ancora inediti.

Il carosello si apre con un appassionato bacio: schioccato in mezzo a una folla di invitati danzanti. La sposa, tolto il severo tailleur della cerimonia civile, si mostra elegante in un tubino di seta bianca con profondo spacco e maniche fluttuanti. Lo sposo, italianissimo, alza al cielo un calice di vino rosso. Il romanticismo non manca, e torna anche in alcune foto successive, quelle che mostrano lo sguardo lucido dello sposo che ammira la sua amata percorrere la navata. “Sono orgoglioso di poterti chiamare mia moglie” scrive lui, dando voce alle foto che già dicono tanto.

Ancora, canti a squarciagola in cantina, balli scatenati, baci su piedi che indossano tacchi altissimi: al matrimonio di Damiano David e Dove Cameron ci si è divertiti davvero. E di certo non si è rimasti a stomaco vuoto. Nel carosello il cantante svela anche la torta nuziale: altissima, con ben 4 piani, ricoperta di panna e decorata da una cascata di frutta e fiori freschi.

La sposa in un minidress mozzafiato

Anche Dove Cameron, probabilmente stesa al fianco del marito nella paradisiaca spiaggia di Bali in cui stanno trascorrendo la luna di miele, ha condiviso su Instagram la raccolta dei momenti più emozionanti del giorno del sì. La cantante apre il suo album social con il tradizionale lancio del riso, avvenuto fuori dal palazzo comunale di Montalcino in cui la coppia ha firmato le carte utili a renderli marito e moglie di fronte alla legge.

Accanto agli scatti ufficiali, alcune foto spontanee, quasi rubate. Vediamo gli sposini accovacciati a terra con un drink in mano, stretti in un dolce abbraccio: lei sorride beata, lui le schiocca un tenero bacio sulla guancia. E abbiamo così l’occasione di sbirciare un altro dei look della sposa, che di cambi d’abito se ne è concessi parecchi.

Per la festa in cantina, quella seguita al rito civile, Dove ha scelto un minidress bianco giocoso e sensuale: aderente, dalla gonna cortissima e con le maniche lunghe, rese leggere e danzanti da morbidi inserti in pizzo. Capelli sciolti e trucco naturale: la sposa è giovane e si vede. Il glamour non è mancato, ma la parola d’ordine sembra esser stata divertimento.