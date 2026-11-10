Comode da usare, delicate sulla pelle e super versatili, le salviette struccanti di Plantifique sono il must per ridurre i tempi della skincare serale

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Istock Facili da usare, comode e delicatissime, le salviette struccanti sono la svolta per la vostra skincare serale

Tutte quante lo sappiamo, non si va a dormire senza essersi struccate, anche se non si è messo quasi nulla sul viso, la skincare serale è un tassello imprescindibile per una cura della pelle che sia davvero completa ed efficace. E se a volte la stanchezza ci fa venire voglia di pensarci la mattina dopo, ecco pronta la soluzione a ogni nostro attacco di pigrizia, le salviette struccanti di Plantifique, dei piccoli asciugamani che sostituiscono struccante e detergente e che agiscono per detergere la pelle e rimuovere ogni traccia di trucco o smog.

Delle salviette struccanti monouso:

realizzate con fibra di viscosa di alta qualità;

ultra morbide e delicate sulla pelle, e quindi piacevolissime da utilizzare,;

prive di sostanze chimiche e biodegradabili, cosa che fa bene anche all’ambiente.

Plantifique Le salviette struccanti che proteggono la cute e l’ambiente

Come sono fatte le salviette struccanti di Plantifique

Dei mini asciugamani, che presentano un doppio lato, per garantirvi un utilizzo al massimo della versatilità: da un lato si usano per pulire la pelle del viso in modo delicato, leggero, come una carezza, per esempio se non siete uscite e non avete trucco sul viso o anche durante la skincare mattutina, dall’altro invece, grazie alla loro texture più efficace adatta a una pulizia più profonda, risultano perfette per la skincare serale, per eliminare ogni traccia di makeup e impurità.

Un prodotto che vi garantisce una routine di cura della pelle completa ed efficace in ogni sua fase e momento della giornata, anche quando si è più stanche e non si vede l’ora di andare a dormire, e tutto in un solo semplice gesto e in pochissimi istanti.

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Scopri anche tu le delicatezza e la versatilità delle salviette struccanti di Plantifique

Come agiscono sulla pelle?

Ma come agiscono le salviette struccanti di Plantifique sulla pelle? Utilizzare quotidianamente questi mini asciugamani, vi permettono di detergere la cute che, sera dopo sera, risulterà anche meno ruvida, più liscia e immediatamente rinfrescata, oltre che accuratamente pulita e priva di oleosità.

Un vero alleato per la cura della propria pelle, ma che potete anche usare per asciugare il viso e perfino per pulire i pennelli del trucco dopo l’uso (cosa che dovremmo comunque fare sempre), rispettando la pelle in ogni gesto e assicurandole la massima delicatezza e la pulizia in ogni istante.

Quali sono i vantaggi nell’usare le salviette di Plantifique

Delle salviette struccanti che quindi fanno bene alla pelle, anche a quelle più delicate, ma che hanno anche altri vantaggi che le rendono un vero must per la skincare serale:

sono facili da usare;

rispettano l’ambiente;

sono sempre fresche e pulite;

sono versatili;

agiscono in modo delicato sulla pelle;

fanno risparmiare tempo durante la skincare;

sono comodissime anche da portare in viaggio.

Hanno davvero tutto per diventare la vostra nuova abitudine di benessere per la pelle, con un occhio attento all’ambiente e con tutta l’attenzione necessaria garantire al vostro viso la pulizia più corrette e delicata possibile, in un solo gesto che vale come una carezza.

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