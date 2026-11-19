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iStock Tisana per dormire

La tisana serale può diventare un rituale rilassante e contribuire all’idratazione, ma non sostituisce cure per insonnia o disturbi persistenti.

Camomilla, melissa, valeriana, finocchio e altre piante si scelgono in base a esigenze come rilassamento, sonno, digestione o gola irritata.

Per preparare l’infuso occorre seguire le indicazioni sulle dosi e berlo prima di coricarsi, evitando bevande stimolanti e valutando possibili interazioni.

Dopo una giornata intensa, una tisana serale può essere il modo più semplice per concederti una pausa e rilassarti. Si prepara in pochi minuti, è economica e può trasformarsi in un piacevole rituale. Ma non tutti gli infusi hanno le stesse caratteristiche. Alcuni favoriscono il rilassamento, altri sono indicati per alleviare piccoli disturbi digestivi, come gonfiore e tensione addominale. Altri ancora possono dare sollievo a una gola irritata. Quale scegliere, quindi? Dipende soprattutto da ciò di cui hai bisogno. Ecco quali tisane bere la sera in base al beneficio che desideri ottenere.

Tisana serale, perché può essere una buona abitudine

Bere una tisana la sera può diventare un piccolo rituale di benessere, soprattutto quando fai fatica a staccare la spina dopo una giornata ricca di impegni. Concederti una pausa per preparare l’infuso, aspettare che sia pronto e sorseggiarlo lentamente ti permette di interrompere, almeno per qualche minuto, il ritmo quotidiano. Questi gesti semplici e ripetitivi possono contribuire a creare una sensazione di tranquillità.

Il calore della bevanda può rendere ancora più piacevole questo momento, aiutandoti a costruire una routine serale da associare al riposo.

C’è poi un altro aspetto da considerare: una tisana contribuisce all’apporto quotidiano di liquidi, importante per mantenere una corretta idratazione.

La tisana non è comunque una cura per l’insonnia, l’ansia o i disturbi digestivi persistenti e non sostituisce eventuali terapie prescritte dal medico.

Se la difficoltà ad addormentarti è frequente, ti svegli spesso durante la notte o al mattino ti senti stanca nonostante abbia dormito diverse ore, meglio chiedere un consulto.

Quale tisana bere la sera in base al beneficio che cerchi

Naturalmente, i benefici dipendono anche dalle piante utilizzate. Alcune contengono sostanze vegetali studiate per i loro possibili effetti sul sistema nervoso, altre sono tradizionalmente impiegate per favorire la funzione digestiva e alleviare piccoli fastidi gastrointestinali. Non esiste, quindi, una tisana serale migliore in assoluto. La scelta dipende dalle esigenze personali e dalle caratteristiche delle erbe contenute nell’infuso.

Camomilla, per favorire il rilassamento

La camomilla (Matricaria chamomilla) è nota soprattutto per le sue proprietà calmanti e distensive e probabilmente è la prima pianta a cui si pensa quando si parla di tisane serali. I suoi fiori contengono diversi composti vegetali, tra cui flavonoidi e oli essenziali, che sono stati studiati per i possibili effetti sui meccanismi di rilassamento del sistema nervoso.

Inoltre, svolge un’attività antispasmodica e antinfiammatoria a livello dello stomaco e dell’intestino. Può favorire, dunque, il benessere gastrointestinale e alleviare piccoli crampi e tensioni addominali.

Finocchio, se soffri di gonfiore e aria nella pancia

Se dopo cena avverti la pancia gonfia, una sensazione di tensione addominale o un accumulo di gas intestinali, puoi orientarti verso una tisana al finocchio (Foeniculum vulgare).

I suoi frutti, infatti, contengono oli essenziali, tra cui anetolo e fenchone, dotati di proprietà digestive e carminative. Questa pianta può aiutare, quindi, a contrastare il meteorismo e i piccoli disturbi digestivi di tipo spastico che potrebbero disturbare il sonno.

Melissa, per staccare la spina dopo una giornata stressante

Se la mente continua a correre anche dopo che hai spento il computer e terminato tutti gli impegni, puoi optare per la melissa (Melissa officinalis). Contiene, infatti, oli essenziali e composti polifenolici, tra cui l’acido rosmarinico, che favoriscono il rilassamento e contrastano gli stati di tensione nervosa, aiutando a ritrovare l’equilibrio.

Tradizionalmente, la melissa viene utilizzata anche a livello digestivo. Può essere utile, quindi, quando nervosismo e agitazione si accompagnano a gonfiore, fermentazioni e meteorismo.

Ibisco, per contrastare l’invecchiamento

I fiori di ibisco (Hibiscus sabdariffa) possono essere utilizzati per preparare un infuso dal caratteristico colore rosso rubino e dal gusto piacevolmente acidulo, conosciuto anche come karkadè. Questa bevanda è ricca di antociani e altri composti polifenolici, sostanze vegetali dotate di attività antiossidante, che contribuiscono a contrastare i processi ossidativi coinvolti nell’invecchiamento cellulare.

Un’altra caratteristica interessante è l’assenza di caffeina: a differenza del tè tradizionale, il karkadè può essere consumato anche nelle ore serali senza dare problemi.

Valeriana, se fai fatica ad addormentarti

La valeriana (Valeriana officinalis) è una delle piante più conosciute e utilizzate nella tradizione erboristica per favorire il sonno e contrastare la tensione nervosa.

Contiene diversi composti, tra cui acidi valerenici e altri principi attivi, studiati per i loro possibili effetti sui meccanismi neurochimici che regolano l’attività del sistema nervoso centrale e l’eccitabilità neuronale. Può favorire il rilassamento e facilitare l’addormentamento, soprattutto quando le difficoltà a prendere sonno sono associate a irrequietezza motoria e mentale, tensione e affaticamento.

Malva ed Echinacea, se sei raffreddata

Se il riposo rischia di essere disturbato da tosse e irritazione della gola, potresti scegliere un infuso a base di malva (Malva sylvestris), eventualmente abbinata all’echinacea.

La malva contiene mucillagini, sostanze vegetali che a contatto con l’acqua formano una soluzione dalla consistenza leggermente viscosa. Questo film naturale riveste e lenisce le mucose irritate, alleviando i fastidi a livello della gola e del cavo orale.

L’echinacea (Echinacea purpurea o altre specie del genere Echinacea), invece, contiene diverse sostanze, tra cui alchilamidi e derivati dell’acido caffeico, che possono stimolare il sistema immunitario e attenuare le risposte infiammatorie.

Passiflora, per calmare l’ansia

La passiflora (Passiflora incarnata) è un’altra pianta tradizionalmente impiegata per favorire il rilassamento e accompagnare il riposo notturno. Contiene diversi composti vegetali, tra cui flavonoidi, che sono stati studiati per i possibili effetti sul sistema nervoso centrale.

Nella tradizione erboristica la passiflora viene utilizzata soprattutto per contrastare agitazione, irrequietezza, irritabilità e tensione emotiva. Infatti, favorisce uno stato di calma, soprattutto quando si fatica a rallentare e a lasciare andare le preoccupazioni.

Tiglio, per concederti una pausa distensiva

Il tiglio (Tilia cordata e altre specie del genere Tilia) è una pianta tradizionalmente utilizzata sotto forma di infuso per favorire il rilassamento.

I suoi fiori contengono flavonoidi, mucillagini e altri composti vegetali, che nella tradizione erboristica vengono impiegati per smorzare i momenti di tensione e favorire una sensazione di tranquillità.

È ottima se desideri una tisana dal gusto delicato da sorseggiare mentre leggi, ascolti musica o ti concedi qualche minuto lontano dagli impegni.

Come preparare una tisana serale

Per preparare una tisana puoi utilizzare erbe fresche o essiccate oppure bustine già pronte.

Nel primo caso, usa indicativamente 20-25 grammi di erba essiccata o 30-40 grammi di pianta fresca, opportunamente sminuzzate, per ogni litro d’acqua. L’ideale, però, è chiedere consiglio in erboristeria o affidarsi a quanto scritto in etichetta. Nel secondo caso, è sufficiente una bustina, rispettando le indicazioni riportate sulla confezione.

Per preparare l’infuso, versa l’acqua calda sulle erbe e lasciale in immersione per il tempo indicato. Copri la tazza durante l’infusione, in modo da limitare la dispersione delle sostanze aromatiche volatili, soprattutto quando utilizzi piante ricche di oli essenziali.

La tisana può essere preparata anche combinando due o tre erbe. In questi casi, dimezza le dosi e scegli piante compatibili tra loro. Le parti più tenere, come foglie e fiori, e quelle più dure, come radici e cortecce, possono infatti richiedere tempi e modalità di preparazione differenti.

Se possibile, evita di aggiungere zucchero. Puoi eventualmente dolcificare con una piccola quantità di miele, da mettere quando la bevanda si è intiepidita.

Un altro aspetto da considerare è l’orario. Se possibile, bevi la tisana circa 30-60 minuti prima di coricarti. Evita di consumarne quantità eccessive a ridosso del sonno: riempire troppo la vescica potrebbe costringerti a svegliarti durante la notte per andare in bagno.

Tisane serali, quali evitare prima di andare a dormire?

Non tutte le bevande a base vegetale sono adatte alle ore serali. Alcune, infatti, contengono sostanze stimolanti che possono interferire con il riposo, soprattutto nelle persone particolarmente sensibili.

È il caso del tè nero, del tè verde, del tè bianco e del matcha, che contengono caffeina, talvolta indicata come teina. Anche il mate e il guaranà sono fonti di sostanze stimolanti.

Ricorda, inoltre, che naturale non significa automaticamente innocuo. Le erbe contengono sostanze attive che possono provocare reazioni indesiderate o interferire con alcuni farmaci. Prima di assumere regolarmente tisane a base di piante, è opportuno chiedere consiglio al medico o al farmacista, soprattutto se si utilizzano farmaci per dormire, ansiolitici o sedativi.

Alcune precauzioni riguardano anche gravidanza e allattamento, allergie, terapie farmacologiche e disturbi persistenti. In queste situazioni è sempre meglio chiedere il parere di un professionista.

Fonti

Effects of chamomile (Matricaria chamomilla L.) on sleep: A systematic review and meta-analysis of clinical trials: PubMed

Melissae officinalis: ⁠ EMA

Valerianae radix: ⁠ EMA

Passiflorae herba: EMA

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